أرسنال يعلن تفاصيل إصابة أوديجارد

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 18:24

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - أرسنال

أعلن نادي أرسنال إصابة قائده مارتن أوديجارد دون تحديد مدة غيابه.

وتعرض أوديجارد للإصابة في الشوط الأول أمام وست هام في لقاء أقيم أمس السبت وانتهى بفوز الجنرز 2-0.

وكشف أرسنال إصابة أوديجارد في الرباط الجانبي للركبة اليسرى دون تحديد مدة غيابه.

أخبار متعلقة:
انتصارات أرسنال مستمرة بثنائية في الدربي أمام وست هام أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس ضربة لكل من يريد ضمه.. أرسنال يمدد عقد ساليبا حتى 2030 عاد سلاح الركنيات في الـ+96.. رأسية جابريال تمنح أرسنال فوزا قاتلا على نيوكاسل

وبات أوديجارد أول لاعب يتم استبداله في 3 مباريات متتالية من الدوري الإنجليزي خلال الشوط الأول.

ويستهدف النادي استعادة اللاعب عقب نهاية فترة التوقف الدولي التي تبدأ غدا الإثنين وتنتهي يوم 16 أكتوبر الجاري.

وسيغيب أوديجارد عن مواجهتي منتخب النرويج في التوقف الدولي الجاري، إذ سيخوض مباراة في تصفيات كأس العالم وأخرى ودية.

صاحب الـ 26 عاما شارك الموسم الحالي في 7 مباريات بعدد دقائق 294 واكتفى بصناعة هدفين.

ويتصدر منتخب النرويج مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 15 نقطة بفارق 6 نقاط عن إيطاليا صاحبة المركز الثاني والتي لعبت مباراة أقل.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة بعدما استفاد من خسارة ليفربول أمام تشيلسي أمس السبت.

أرسنال الدوري الإنجليزي النرويج تصفيات كأس العالم أوديجارد
نرشح لكم
هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد نيوكاسل يزيد أوجاع نوتنجهام.. وأستون فيلا يحقق انتصاره الثاني انتهت الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(1) مانشستر سيتي.. فوز الضيوف نهاية سلسلة اللاهزيمة.. إيفرتون يقلب الطاولة على كريستال بالاس ويوقف رقمه القياسي تشكيل مانشستر سيتي - هالاند وسافينيو يقودان الهجوم أمام برينتفورد.. ودوكو احتياطي سلوت يوضح رأيه في مدى التجانس بين صلاح وإيزاك كوكوريا: ما يفعله صلاح كان أحد أسباب هدف انتصارنا القاتل على ليفربول سيسكو: كنت أحلم بتسجيل أول أهدافي على أولد ترافورد.. والدوري الإنجليزي أسرع من الألماني
أخر الأخبار
التجربة الأولى.. سامي قمصان مدير فني لـ المقاولون العرب 4 دقيقة | الدوري المصري
هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بايرن ميونيخ: نأمل أن يستمر كين معنا لعدة مواسم 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز (1)-(0) الجيش الرواندي.. جووووول زيكو 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
السقوط الأول في الدوري.. إشبيلية يقسو على برشلونة برباعية ساعة | الكرة الأوروبية
وصول محمد صلاح للانضمام لمنتخب مصر ساعة | منتخب مصر
مودي يسجل وإنبي ينتصر على زد بهدف دون رد ساعة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - مصطفى فتحي أساسي لأول مرة أمام الجيش الرواندي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514724/أرسنال-يعلن-تفاصيل-إصابة-أوديجارد