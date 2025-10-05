أرسنال يعلن تفاصيل إصابة أوديجارد
الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 18:24
كتب : FilGoal
أعلن نادي أرسنال إصابة قائده مارتن أوديجارد دون تحديد مدة غيابه.
مارتن أوديجارد
النادي : أرسنال
وتعرض أوديجارد للإصابة في الشوط الأول أمام وست هام في لقاء أقيم أمس السبت وانتهى بفوز الجنرز 2-0.
وكشف أرسنال إصابة أوديجارد في الرباط الجانبي للركبة اليسرى دون تحديد مدة غيابه.
وبات أوديجارد أول لاعب يتم استبداله في 3 مباريات متتالية من الدوري الإنجليزي خلال الشوط الأول.
ويستهدف النادي استعادة اللاعب عقب نهاية فترة التوقف الدولي التي تبدأ غدا الإثنين وتنتهي يوم 16 أكتوبر الجاري.
وسيغيب أوديجارد عن مواجهتي منتخب النرويج في التوقف الدولي الجاري، إذ سيخوض مباراة في تصفيات كأس العالم وأخرى ودية.
صاحب الـ 26 عاما شارك الموسم الحالي في 7 مباريات بعدد دقائق 294 واكتفى بصناعة هدفين.
ويتصدر منتخب النرويج مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 15 نقطة بفارق 6 نقاط عن إيطاليا صاحبة المركز الثاني والتي لعبت مباراة أقل.
ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة بعدما استفاد من خسارة ليفربول أمام تشيلسي أمس السبت.