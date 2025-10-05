نيوكاسل يزيد أوجاع نوتنجهام.. وأستون فيلا يحقق انتصاره الثاني

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 18:22

كتب : FilGoal

نيك فولتيمادة مهاجم نيوكاسل

فاز نيوكاسل يونايتد على نوتنجهام فورست بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 9 في المركز الـ11 بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد نوتنجهام عند النقطة 5 في المركز الـ17.

ثنائية فوز نيوكاسل سجلها برونو جيماريش ونيك فولتيمادة.

وأصبح نيك فولتيمادة أول لاعب في تاريخ نيوكاسل يسجل في أول 3 مباريات له في الدوري الإنجليزي على ملعبه فريقه بعدل كل من ليز فيرديناند عام 1995 وآلان شيرر عام 1996.

ولم يحقق أنجي بوستيكوجلو مدرب نوتنجهام فورست أي انتصار له في أول 7 مباريات له مع الفريق.

وتعد هذه هي أسوأ بداية لفريق نوتنجهام فورست منذ عام 1925.

وبشكل عام خسر المدرب الأسترالي 30 مباراة من آخر 49 لقاء له في الدوري الإنجليزي.

في مباراة أخرى حقق أستون فيلا فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والثاني على التوالي أيضا بالانتصار على بيرنلي 2-1.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 9 في المركز الـ13، وتجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 4 في المركز الـ18.

