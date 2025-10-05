انتهت الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(1) مانشستر سيتي.. فوز الضيوف

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 18:13

كتب : FilGoal

هالاند - مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برينتفورد ضد مانشستر سيتي في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط.

فيما يتواجد برينتفورد في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

--

انتهت

ق 60: دوناروما يتصدى لانفراد إيجور تياجو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 22: مشاركة نيكولاس جونزاليس بدلا من رودري

ق 10: جووول هالاند يسجل بتسديدة من داخل الـ 18 بعد تمريرة رائعة

بداية اللقاء

مانشستر سيتي برينتفورد الدوري الإنجليزي
