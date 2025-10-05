انتهت الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(1) مانشستر سيتي.. فوز الضيوف
الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 18:13
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برينتفورد ضد مانشستر سيتي في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط.
فيما يتواجد برينتفورد في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط.
--
انتهت
ق 60: دوناروما يتصدى لانفراد إيجور تياجو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 22: مشاركة نيكولاس جونزاليس بدلا من رودري
video:1
⚽️ هالاند يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/IEyaU51Q8x— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 5, 2025
ق 10: جووول هالاند يسجل بتسديدة من داخل الـ 18 بعد تمريرة رائعة
بداية اللقاء
