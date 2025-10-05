انتهت الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(1) مانشستر سيتي.. فوز الضيوف

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 18:13

كتب : FilGoal

هالاند - مانشستر سيتي

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط.

فيما يتواجد برينتفورد في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط.

--

انتهت

ق 60: دوناروما يتصدى لانفراد إيجور تياجو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 22: مشاركة نيكولاس جونزاليس بدلا من رودري

ق 10: جووول هالاند يسجل بتسديدة من داخل الـ 18 بعد تمريرة رائعة

بداية اللقاء

مانشستر سيتي برينتفورد الدوري الإنجليزي
