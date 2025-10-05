نهاية سلسلة اللاهزيمة.. إيفرتون يقلب الطاولة على كريستال بالاس ويوقف رقمه القياسي

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 18:04

كتب : FilGoal

أنهى فريق إيفرتون سلسلة اللاهزيمة لـ كريستال بالاس بعد 19 مباراة متتالية، وذلك بعد هزيمته بهدفين لهدف في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وفاز إيفرتون على كريستال بالاس رغم تأخره في النتيجة بداية المباراة، ليعود ويحقق الانتصار.

ورفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 9 في المركز العاشر.

بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 13 في المركز الخامس.

ونجح كريستال بالاس في تجنب الخسارة للمباراة الـ19 على التوالي.

وتعد تلك السلسلة لكريستال بالاس مع أوليفر جلازنر المدير الفني للفريق، هي الأطول في تاريخ النادي دون تلقى أي خسارة.

وتعود آخر خسارة لكريستال بالاس إلى يوم 16 إبريل في الجولة الـ 32 من الموسم السابق في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل بخماسية نظيفة.

تقدم كريستال بالاس في الدقيقة 37 بهدف سجله دانييل مونوز، قبل أن يتعادل إيفرتون من ركلة جزاء سددها إيمان نداي.

وفي الوقت القاتل سجل جاك جريليش هدف فوز إيفرتون في الدقيقة 90+3 بعدما اصطدمت الكرة به وارتدت إلى شباك كريستال بالاس أثناء محاولة تشتيت الكرة.

