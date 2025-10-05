تشكيل مانشستر سيتي - هالاند وسافينيو يقودان الهجوم أمام برينتفورد.. ودوكو احتياطي
الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 17:33
كتب : FilGoal
يقود الثنائي إرلينج هالاند وسافينيو هجوم مانشستر سيتي أمام برينفورد.
ويلعب مانشستر سيتي ضد برينفورد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
ويجلس جيريمي دوكو على مقاعد البدلاء رغم تألقه مؤخرا.
بينما يغيب عمر مرموش عن قائمة مانشستر سيتي للمباراة بسبب الإصابة.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – يوشكو جفارديول – نيكو أوريلي
الوسط: نيكو جونزاليس – تيجاني رينديرز - ردوري
الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – سافينيو.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط.
فيما يتواجد برينتفورد في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط.
