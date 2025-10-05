سلوت يوضح رأيه في مدى التجانس بين صلاح وإيزاك

أوضح أرني سلوت مدرب ليفربول في مدى التجانس بين محمد صلاح وألكسندر إيزاك، وخاصة أمام تشيلسي.

وشارك الثنائي بشكل أساسي في الخسارة أمام تشيلسي 1-2 في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات للصحفيين: "التجانس بين محمد صلاح وألكسندر إيزاك؟ كلما لعبا معا أكثر، زاد الترابط بينهما".

وأضاف الهولندي "في الشوط الثاني أمام تشيلسي تمكنا من وضع مهاجمينا في مواقف أفضل بكثير من الشوط الأول".

وتابع "بالنسبة لي، لم يكن الأمر مجرد انقطاع في التناغم أو انتظار تقديم أداء أفضل من المهاجمين، لكن أعتقد أن ما كان علينا فعله هو أن نكون أفضل في بناء الهجمة".

وبدأ إيزاك الدخول تدريجيا في تشكيل ليفربول بعدما انتقل من نيوكاسل يونايتد في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية في صفقة قياسية بالدوري الإنجليزي.

فقد لعب إيزاك في الدوري الإنجليزي، 23 دقيقة أمام إيفرتون و84 دقيقة ضد كريستال بالاس و74 دقيقة أمام تشيلسي.

فيما ظهر في دوري أبطال أوروبا لمدة 58 دقيقة أمام أتليتكو مدريد و28 دقيقة أمام جالاتا سراي.

كما لعب 45 دقيقة أمام ساوثامبتون في كأس رابطة المحترفين.