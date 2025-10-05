كوكوريا: ما يفعله صلاح كان أحد أسباب هدف انتصارنا القاتل على ليفربول

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 12:58

كتب : FilGoal

مارك كوكوريا ومحمد صلاح × ليفربول - تشيلسي

يرى مارك كوكوريا مدافع تشيلسي بأن فريقه استغل عدم عودة محمد صلاح نجم ليفربول للدفاع من أجل تحقيق الفوز القاتل على الريدز.

وفاز تشيلسي على ليفربول 2-1 بهدف قاتل في الدقيقة +96، وهو نفس السلاح الذي فاز به ليفربول في الكثير من المباريات منذ انطلاق الموسم الجاري.

وقال كوكوريا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "هدف الفوز المتأخر أمام ليفربول؟ نعلم أن محمد صلاح مستعد دائما للهجمات المرتدة، لذا تدربنا على ذلك".

وأضاف الإسباني "قال لنا إنزو ماريسكا إن المساحة قد تكون موجودة في الجبهة اليمنى لليفربول".

وتابع "واصلنا الهجوم في الدقائق الأخيرة، حاولت بذل قصارى جهدي، ومرر لي إنزو فيرنانديز الكرة، فمررتها إلى إستيفاو الذي سجلها بنجاح".

حقق تشيلسي فوزا مثيرا على ليفربول بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 11 وارتقى الفريق إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 15 وتراجع للمركز الثاني خلف أرسنال.

وتلقى ليفربول الهزيمة الثالثة على التوالي في الموسم الجاري، وذلك بعدما خسر أمام كريستال بالاس في الدوري وجالاتا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي يخسرها ليفربول في الوقت القاتل في الدوري الإنجليزي، بعد لقاء كريستال بالاس السابق.

ثنائية تشيلسي سجلها كل من مويسيس كايسيدو وإستيفاو، وسجل هدف ليفربول كودي جاكبو.

محمد صلاح ليفربول تشيلسي مارك كوكوريا
