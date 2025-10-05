سيسكو: كنت أحلم بتسجيل أول أهدافي على أولد ترافورد.. والدوري الإنجليزي أسرع من الألماني

شدد بينجامين سيسكو لاعب مانشستر يونايتد على أنه كان يحلم بتسجيل أول أهدافه في ملعب أولد ترافورد.

بنيامين سيسكو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وفاز مانشستر يونايتد على سندرلاند بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سيسكو للصحفيين عقب المباراة: "هذه مجرد البداية، لا زلت أتأقلم مع زملائي في الفريق ويمكنني أن أكون أفضل، وسأسعى لإظهار ذلك".

وأضاف: "كنت أحلم بالتسجيل في ملعب أولد ترافورد، والأمر يصبح أفضل عندما تساعد الفريق على الفوز، الأجواء كانت رائعة".

وتابع: "اللعب في الدوري الإنجليزي أسرع من الألماني، وهناك جانب بدني قوي، لكنني بدأت أعتاد على ذلك وسأصل إلى المستوى المطلوب قريبًا".

وشدد: "من الطبيعي أن تلعب تحت ضغط دائم، خاصة مع فريق مثل مانشستر يونايتد، لكننا نحاول دائمًا تحويل هذا الضغط إلى دافع إيجابي، وأثبتنا مجددًا أننا قادرون على اللعب بشكل جيد والفوز بالمباريات".

واختتم: "كان من المهم جدًا أن نفوز على سندرلاند من أجل الأجواء العامة، سنقاتل حتى النهاية. تسجيل هدفي كان شعورًا رائعًا، والأجواء بعد الهدف كانت شيئًا حلمت به دائمًا، وأتمنى أن أواصل على هذا المنوال".

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة العاشرة في المركز التاسع.