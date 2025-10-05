سيسكو: كنت أحلم بتسجيل أول أهدافي على أولد ترافورد.. والدوري الإنجليزي أسرع من الألماني

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 12:23

كتب : FilGoal

سيسكو - مانشستر يونايتد

شدد بينجامين سيسكو لاعب مانشستر يونايتد على أنه كان يحلم بتسجيل أول أهدافه في ملعب أولد ترافورد.

بنيامين سيسكو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وفاز مانشستر يونايتد على سندرلاند بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سيسكو للصحفيين عقب المباراة: "هذه مجرد البداية، لا زلت أتأقلم مع زملائي في الفريق ويمكنني أن أكون أفضل، وسأسعى لإظهار ذلك".

أخبار متعلقة:
أموريم: الأداء لم يكن مثاليا أمام سندرلاند.. والإعلام يضغط على سيسكو تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو يقود الهجوم.. وأوجارتي أساسي ضد برينتفورد لماذا تشتري مهاجم ثم لا تشركه؟ أموريم يجيب السؤال المثير للجدل عن سيسكو مؤتمر أموريم: نريد العودة للمشاركات الأوروبية.. وأستطيع رؤية سيسكو مهاجما لـ يونايتد فترة طويلة

وأضاف: "كنت أحلم بالتسجيل في ملعب أولد ترافورد، والأمر يصبح أفضل عندما تساعد الفريق على الفوز، الأجواء كانت رائعة".

وتابع: "اللعب في الدوري الإنجليزي أسرع من الألماني، وهناك جانب بدني قوي، لكنني بدأت أعتاد على ذلك وسأصل إلى المستوى المطلوب قريبًا".

وشدد: "من الطبيعي أن تلعب تحت ضغط دائم، خاصة مع فريق مثل مانشستر يونايتد، لكننا نحاول دائمًا تحويل هذا الضغط إلى دافع إيجابي، وأثبتنا مجددًا أننا قادرون على اللعب بشكل جيد والفوز بالمباريات".

واختتم: "كان من المهم جدًا أن نفوز على سندرلاند من أجل الأجواء العامة، سنقاتل حتى النهاية. تسجيل هدفي كان شعورًا رائعًا، والأجواء بعد الهدف كانت شيئًا حلمت به دائمًا، وأتمنى أن أواصل على هذا المنوال".

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة العاشرة في المركز التاسع.

مانشستر يونايتد بينجامين سيسكو
نرشح لكم
سلوت يوضح رأيه في مدى التجانس بين صلاح وإيزاك كوكوريا: ما يفعله صلاح كان أحد أسباب هدف انتصارنا القاتل على ليفربول تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية سلوت عن فرص صلاح الضائعة: إنه إنسان.. وهذا الانطباع سببه الموسم الماضي كايسيدو: كنت أعلم أن تسديدتي ستسكن شباك ليفربول بنفس سلاحهم.. تشيلسي يهزم ليفربول في الوقت القاتل والأحمر يواصل السقوط أرتيتا: إصابة أوديجارد لا تبدو بسيطة.. وما يفعله ساكا استثنائي أموريم: الأداء لم يكن مثاليا أمام سندرلاند.. والإعلام يضغط على سيسكو
أخر الأخبار
ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز يقود قائمة منتخب المغرب الثاني لمواجهة مصر وديا 16 دقيقة | الكرة المصرية
سلوت يوضح رأيه في مدى التجانس بين صلاح وإيزاك 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - سامي قمصان يقترب من قيادة المقاولون العرب 22 دقيقة | الدوري المصري
أفشة: جاهز للمشاركة في كأس العرب.. وتعاهدنا على إسعاد جماهير الأهلي 41 دقيقة | الكرة المصرية
كوكوريا: ما يفعله صلاح كان أحد أسباب هدف انتصارنا القاتل على ليفربول 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يمنح لاعبيه راحة لمدة 3 أيام 44 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - قرار من الاتحاد بتأجيل المباريات المتعارضة مع انتخابات الأندية 51 دقيقة | رياضات أخرى
سيسكو: كنت أحلم بتسجيل أول أهدافي على أولد ترافورد.. والدوري الإنجليزي أسرع من الألماني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514697/سيسكو-كنت-أحلم-بتسجيل-أول-أهدافي-على-أولد-ترافورد-والدوري-الإنجليزي-أسرع-من-الألماني