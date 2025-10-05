تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك تشيلسي ولم يكن قادرا على منع فريقه من تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي خلال أسبوع، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول أمام تشيلسي بهدفين لهدف ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام تشيلسي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.2 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان جيورجي مامارداشفيلي بمتوسط تقييم بلغ 6.4 درجة.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 411 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 248 هدفا وصنع 113 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.