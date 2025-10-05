تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 11:17

كتب : FilGoal

مارك كوكوريا ومحمد صلاح × ليفربول - تشيلسي

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك تشيلسي ولم يكن قادرا على منع فريقه من تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي خلال أسبوع، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول أمام تشيلسي بهدفين لهدف ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام تشيلسي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة:
سلوت عن فرص صلاح الضائعة: إنه إنسان.. وهذا الانطباع سببه الموسم الماضي إيكيتيكي: اللعب مع صلاح ممتع.. ويمكنك أن تطور نفسك كرياضي بالتعلم منه سلوت: صلاح يواجه صعوبة رفقة الفريق للتسجيل من اللعب المفتوح تقييم صلاح أمام جالاتا سراي من الصحف الإنجليزية

تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.2 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان جيورجي مامارداشفيلي بمتوسط تقييم بلغ 6.4 درجة.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 411 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 248 هدفا وصنع 113 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

محمد صلاح ليفربول تشيلسي
نرشح لكم
سلوت يوضح رأيه في مدى التجانس بين صلاح وإيزاك كوكوريا: ما يفعله صلاح كان أحد أسباب هدف انتصارنا القاتل على ليفربول سيسكو: كنت أحلم بتسجيل أول أهدافي على أولد ترافورد.. والدوري الإنجليزي أسرع من الألماني سلوت عن فرص صلاح الضائعة: إنه إنسان.. وهذا الانطباع سببه الموسم الماضي كايسيدو: كنت أعلم أن تسديدتي ستسكن شباك ليفربول بنفس سلاحهم.. تشيلسي يهزم ليفربول في الوقت القاتل والأحمر يواصل السقوط أرتيتا: إصابة أوديجارد لا تبدو بسيطة.. وما يفعله ساكا استثنائي أموريم: الأداء لم يكن مثاليا أمام سندرلاند.. والإعلام يضغط على سيسكو
أخر الأخبار
ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز يقود قائمة منتخب المغرب الثاني لمواجهة مصر وديا 16 دقيقة | الكرة المصرية
سلوت يوضح رأيه في مدى التجانس بين صلاح وإيزاك 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - سامي قمصان يقترب من قيادة المقاولون العرب 21 دقيقة | الدوري المصري
أفشة: جاهز للمشاركة في كأس العرب.. وتعاهدنا على إسعاد جماهير الأهلي 41 دقيقة | الكرة المصرية
كوكوريا: ما يفعله صلاح كان أحد أسباب هدف انتصارنا القاتل على ليفربول 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يمنح لاعبيه راحة لمدة 3 أيام 44 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - قرار من الاتحاد بتأجيل المباريات المتعارضة مع انتخابات الأندية 51 دقيقة | رياضات أخرى
سيسكو: كنت أحلم بتسجيل أول أهدافي على أولد ترافورد.. والدوري الإنجليزي أسرع من الألماني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514693/تقييم-صلاح-أمام-تشيلسي-من-الصحف-الإنجليزية