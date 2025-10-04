قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان وعودة إكرامي أمام الجيش الرواندي

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 23:19

كتب : FilGoal

بيراميدز

أعلن كرونوسلاف يوريشيتش المدير الفني لـ بيراميدز قائمة فريقه للقاء الجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره الجيش الرواندي في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي.

وكان بيراميدز قد فاز ذهابا في رواندا بنتيجة 2-0 سجلهما فيستون ماييلي.

ويستمر غياب رمضان صبحي للإصابة، ويغيب أيضا محمود مرعي طارق علاء وعاد شريف إكرامي للتواجد ضمن قائمة الفريق.

وجاءت قائمة بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

الوسط: عبد الرحمن مجدي - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - مصطفى فتحي - بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي- مهند لاشين - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة

الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

وتوج بيراميدز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على حساب صنداونز الجنوب إفريقي 3-2 في مجموع المباراتين.

وفاز بيراميدز على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، قبل الفوز على حساب أهلي جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف وحيد في كأس القارات الثلاث "آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ".

