مصدر من منتخب مصر يوضح لـ في الجول سبب غياب الشناوي وضم مصطفى فتحي

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 23:01

كتب : أحمد الخولي محمد جمال

مصطفى فتحي وأحمد الشناوي - - بيراميدز والأهلي

أوضح مصدر من منتخب مصر سبب عدم استدعاء أحمد الشناوي وانضمام مصطفى فتحي لاعبا بيراميدز.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر القائمة التي تستعد لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "أحمد الشناوي موجود في الصورة ومن المحتمل انضمامه للمنتخب في الفترة المقبلة".

وأضاف "قررنا ضم نفس المجموعة في التوقف الدولي الجاري ليتواجدوا في مباراة التأهل لكأس العالم كتقدير معنوي لهم على مشاركتهم في التصفيات".

وأتم "مصطفى فتحي سليم للتواجد في قائمة منتخب مصر".

الحارس البالغ 34 عاما لم ينضم لمنتخب مصر منذ أمم إفريقيا 2023.

ويتألق الشناوي الموسم الحالي بقميص بيراميدز إذ قاد فريقه للفوز بلقب كأس القارات الـ 3، كما خرج بشباك نظيفة في 7 مباريات من 10 هذا الموسم.

فيما لم ينضم مصطفى فتحي لقائمة منتخب مصر التوقف الدولي الماضي بسبب الإصابة.

وتعافى فتحي من الإصابة وشارك لمدة 16 دقيقة أمام طلائع الجيش كبديل في الفوز 4-0.

وخاض مصطفى فتحي هذا الموسم 33 دقيقة بقميص بيراميدز في جميع المسابقات.

منتخب مصر الشناوي مصطفى فتحي
