قائمة منتخب مصر – عودة ياسر إبراهيم وغياب مرموش عن توقف التأهل لكأس العالم

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 22:27

كتب : محمد جمال

حسام حسن - منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة التي ستلعب مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم والمنتظر منها قيادة مصر للمونديال.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

مصر

وشهدت القائمة عودة ياسر إبراهيم مدافع الأهلي بعد فترة من الغياب.

كذلك استبعاد محمد ربيعة مدافع سموحة.

كما شهدت القائمة عودة مصطفى فتحي لاعب بيراميدز، واستبعاد عمر مرموش نجم مانشستر سيتي للإصابة.

وجاءت قائمة مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير – محمد صبحي – عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – حسام عبد المجيد - خالد صبحي – ياسر إبراهيم – عمرو الجزار – محمد حمدي – أحمد نبيل "كوكا"

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – أحمد سيد "زيزو" – تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – محمد صلاح

خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة، ويلاحقه منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

منتخب جيبوتي منافس مصر في الجولة التاسعة المركز السادس والأخير بنقطة وحيدة، فيما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع بـ10 نقاط.

ويكفي منتخب مصر الفوز أمام جيبوتي من أجل التأهل رسميا لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وسبق أن تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم أعوام 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

وتأهل منتخبا المغرب وتونس رسميا إلى كأس العالم بعد الجولة السابقة، فيما تتنافس 7 منتخبات من أجل حسم المقاعد التسعة الإفريقية في كأس العالم.

وستتنافس أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثاني على مقعد وحيد من أجل التأهل إلى الملحق العالمي.

