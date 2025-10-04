دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي المقبلة والقناة الناقلة

يبدأ الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026 وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ودخل الأهلي التوقف الدولي بعدما حقق الفوز على كهرباء الإسماعيلية 4-2 في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 18 بالتساوي مع الزمالك والمصري، ولا يزال لديه مباراة مؤجلة.

وبعد ذلك يبدأ الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا من دور الـ32، وذلك بمواجهة أيجل نوار بطل بوروندي.

وتم تحديد الموعد المبدئي لمباراة أيجل نوار والأهلي يوم 18 أكتوبر الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

وتلعب المباراة في بوروندي على أن تقام مباراة العودة في القاهرة.