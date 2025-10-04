بنفس سلاحهم.. تشيلسي يهزم ليفربول في الوقت القاتل والأحمر يواصل السقوط

حقق تشيلسي فوزا مثيرا على ليفربول بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج.

وفاز تشيلسي على ليفربول في الدقيقة +96، وهو نفس السلاح الذي فاز به ليفربول في الكثير من المباريات منذ انطلاق الموسم الجاري.

وتلقى ليفربول الهزيمة الثالثة على التوالي في الموسم الجاري، وذلك بعدما خسر أمام كريستال بالاس في الدوري وجالاتاسراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي يخسرها ليفربول في الوقت القاتل في الدوري الإنجليزي، بعد لقاء كريستال بالاس السابق.

ثنائية تشيلسي سجلها كل من مويسيس كايسيدو وإستيفاو، وسجل هدف ليفربول كودي جاكبو.

وشارك محمد صلاح قائد منتخب مصر في المباراة بالكامل مع فريقه ليفربول.

وحقق تشيلسي الفوز على ليفربول مرتين متتاليتين في الدوري لأول مرة منذ عام 2014.

ولم يفز ليفربول على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج في آخر 5 مباريات، حيث تعادل 3 مرات وخسر مرتين.

تقدم تشيلسي في الدقيقة 14 عن طريق مويسيس كايسيدو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يستطع الحارس مامارداشفيلي التصدي لها.

وتعادل ليفربول في الدقيقة 63 بهدف سجله كودي جاكبو بعد متابعة للكرة داخل منطقة الجزاء بعد تمهيد من إيزاك.

وكاد تشيلسي أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 84 بتسديدة قوية من جيتينز لكن الحارس مامارداشفيلي تصدى له ببراعة وأبعد الكرة التي ارتدت إلى إستيفاو ليسدد مرة أخرى ويتصدى الحارس مجددا.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة مع محاولات من الفريقين ولكن دون أن تتغير النتيجة إلى أن جاءت الدقيقة +96 بالنبأ السار لجماهير تشيلسي.

ونجح البديل إستيفاو في تسجيل هدف فوز تشيلسي في الدقيقة +96 بعد عرضية أرضية من مارك كوكوريا.

ليخطف تشيلسي فوزا ثمينا أمام ليفربول.

وعقب الهدف اشتعلت الأمور فوق أرض الملعب بين اللاعبين وأيضا المدربين، ليحصل إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي على بطاقة حمراء.

لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي في الوقت القاتل.