أموريم: الأداء لم يكن مثاليا أمام سندرلاند.. والإعلام يضغط على سيسكو

شدد روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد أن أداء فريقه لم يكن مثاليا ضد سندرلاند.

وانتصر مانشستر يونايتد على منافسه سندرلاند بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال المدرب البرتغالي لـ بي بي سي: "هذا النوع من المباريات حتى عندما لا نلعبها بشكل جيد فنستطيع أن ندافع، كنا مركزين وتنافسيين، لكن الأداء لم يكن مثاليا".

وأضاف "الفريق كان تنافسيا وناضجا، كنا نحتاج إلى الخروج من المباراة بالفوز والحفاظ على شباكنا من تلقي أي هدف".

وواصل "بنجامين سيسكو أمامه الوقت وسيبقى هنا لسنوات عديدة، وسائل الإعلام تضع ضغطا كبيرا على المهاجم بشأن تسجيل الأهداف، لكن بالنسبة لي الشيء الأهم هو بذل الجهد فهو يقاتل على كل كرة".

وأنهى حديثه قائلا: "سيسكو منحنا الفرصة لالتقاط الأنفاس عن طريق الفوز بالكرة الثانية، أنا سعيد جدا بذلك".

وعاد مانشستر يونايتد لطريق الانتصارات بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولأول مرة خلال الموسم الجاري يتمكن مانشستر يونايتد من الفوز بدون أن تتلقى شباكه أي هدف.

المرة الأخيرة تعود في المباراة الختامية للدوري الموسم الماضي ضد أستون فيلا عندما فاز بنفس النتيجة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة العاشرة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد سندرلاند عند النقطة الـ 11 في المركز السادس.