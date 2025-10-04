أموريم: الأداء لم يكن مثاليا أمام سندرلاند.. والإعلام يضغط على سيسكو

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 20:30

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد - الدوري الأوروبي

شدد روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد أن أداء فريقه لم يكن مثاليا ضد سندرلاند.

وانتصر مانشستر يونايتد على منافسه سندرلاند بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال المدرب البرتغالي لـ بي بي سي: "هذا النوع من المباريات حتى عندما لا نلعبها بشكل جيد فنستطيع أن ندافع، كنا مركزين وتنافسيين، لكن الأداء لم يكن مثاليا".

أخبار متعلقة:
أنهاها من الشوط الأول.. مانشستر يونايتد ينتصر على سندرلاند تقرير: مواجهة محتملة بين مانشستر يونايتد والنصر برونو أهدر ركلة جزاء جديدة.. مانشستر يونايتد يخسر من برينتفورد أثليتك: مانشستر يونايتد يدرس خوض مباراة ودية في السعودية منتصف الموسم

وأضاف "الفريق كان تنافسيا وناضجا، كنا نحتاج إلى الخروج من المباراة بالفوز والحفاظ على شباكنا من تلقي أي هدف".

وواصل "بنجامين سيسكو أمامه الوقت وسيبقى هنا لسنوات عديدة، وسائل الإعلام تضع ضغطا كبيرا على المهاجم بشأن تسجيل الأهداف، لكن بالنسبة لي الشيء الأهم هو بذل الجهد فهو يقاتل على كل كرة".

وأنهى حديثه قائلا: "سيسكو منحنا الفرصة لالتقاط الأنفاس عن طريق الفوز بالكرة الثانية، أنا سعيد جدا بذلك".

وعاد مانشستر يونايتد لطريق الانتصارات بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولأول مرة خلال الموسم الجاري يتمكن مانشستر يونايتد من الفوز بدون أن تتلقى شباكه أي هدف.

المرة الأخيرة تعود في المباراة الختامية للدوري الموسم الماضي ضد أستون فيلا عندما فاز بنفس النتيجة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة العاشرة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد سندرلاند عند النقطة الـ 11 في المركز السادس.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي روبن أموريم
نرشح لكم
بنفس سلاحهم.. تشيلسي يهزم ليفربول في الوقت القاتل والأحمر يواصل السقوط أرتيتا: إصابة أوديجارد لا تبدو بسيطة.. وما يفعله ساكا استثنائي انتهت الدوري الإنجليزي – تشيلسي (2)-(1) ليفربول.. فوز الأزرق أنهاها من الشوط الأول.. مانشستر يونايتد ينتصر على سندرلاند انتصارات أرسنال مستمرة بثنائية في الدربي أمام وست هام التشكيل – صلاح يقود هجوم ليفربول.. وتغييرات في تشيلسي توتنام يفلت من مفاجأة ليدز ويزاحم مراكز الصدارة انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2)-(0) وست هام.. فوز المدفعجية
أخر الأخبار
مصدر من منتخب مصر يوضح لـ في الجول سبب غياب الشناوي وضم مصطفى فتحي 5 دقيقة | منتخب مصر
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي المقبلة والقناة الناقلة 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر النحاس: استفدنا بنقطتين أمام الكهرباء.. وهذا سبب استبدال ياسر وعدم مشاركة عمر 32 دقيقة | الدوري المصري
العقدة مستمرة.. سيراميكا يهزم حرس الحدود ويطارد ثلاثي الصدارة 35 دقيقة | الدوري المصري
قائمة منتخب مصر – عودة ياسر إبراهيم وغياب مرموش عن توقف التأهل لكأس العالم 39 دقيقة | منتخب مصر
الهزيمة الأولى.. إنتر يواصل انتصاراته بالفوز على كريمونيزي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يزاحم المصري والزمالك في الصدارة بإثارة الـ 6 أهداف ضد كهرباء الإسماعيلية 58 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) فياريال.. محاولات مستمرة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514657/أموريم-الأداء-لم-يكن-مثاليا-أمام-سندرلاند-والإعلام-يضغط-على-سيسكو