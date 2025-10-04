انتهت الدوري الإنجليزي – تشيلسي (2)-(1) ليفربول.. فوز الأزرق
السبت، 04 أكتوبر 2025 - 19:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي.
ــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز تشيلسي
ق 96: جووووووول قاتل من إستيفاو
ق 84: الحارس يتألق مرتين
ق 63: جووووول جاكبو والتعادل
ق 14: جوووول كايسيدو والأول
انطلاق المباراة
نرشح لكم
أرتيتا: إصابة أوديجارد لا تبدو بسيطة.. وما يفعله ساكا استثنائي أموريم: الأداء لم يكن مثاليا أمام سندرلاند.. والإعلام يضغط على سيسكو أنهاها من الشوط الأول.. مانشستر يونايتد ينتصر على سندرلاند انتصارات أرسنال مستمرة بثنائية في الدربي أمام وست هام التشكيل – صلاح يقود هجوم ليفربول.. وتغييرات في تشيلسي توتنام يفلت من مفاجأة ليدز ويزاحم مراكز الصدارة انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2)-(0) وست هام.. فوز المدفعجية انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(0) سندرلاند