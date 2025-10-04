انتهت الدوري الإنجليزي – تشيلسي (2)-(1) ليفربول.. فوز الأزرق

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 19:16

كتب : FilGoal

تشيلسي - ليفربول - هدف كايسيدو

نهاية المباراة بفوز تشيلسي

ق 96: جووووووول قاتل من إستيفاو

ق 84: الحارس يتألق مرتين

ق 63: جووووول جاكبو والتعادل

ق 14: جوووول كايسيدو والأول

انطلاق المباراة

