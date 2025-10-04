انتهت الدوري الإنجليزي – تشيلسي (2)-(1) ليفربول.. فوز الأزرق

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 19:16

كتب : FilGoal

تشيلسي - ليفربول - هدف كايسيدو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــ

مانشستر يونايتد ينتصر على سندرلاند انتصارات أرسنال مستمرة بثنائية في الدربي أمام وست هام

نهاية المباراة بفوز تشيلسي

ق 96: جووووووول قاتل من إستيفاو

ق 84: الحارس يتألق مرتين

ق 63: جووووول جاكبو والتعادل

ق 14: جوووول كايسيدو والأول

انطلاق المباراة

تشيلسي ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي
