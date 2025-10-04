انتصارات أرسنال مستمرة بثنائية في الدربي أمام وست هام

واصل أرسنال انتصاراته في الدوري الإنجليزي وذلك بعدما حقق الفوز في دربي لندن على وست هام يونايتد بهدفين دون رد.

بوكايو ساكا النادي : أرسنال أرسنال

وانتصر أرسنال على وست هام في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري، وأقيمت بملعب الإمارات.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى النقطة 16 في المركز الأول بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة 4 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

وتعد المباراة هي الثانية لوست هام تحت قيادة نونو سانتو المدير الفني، بعدما تعادل في المباراة الماضية أمام إيفرتون.

ثنائية فوز أرسنال سجلها ديكلان رايس في الدقيقة 38 بتسديدة قوية، وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

ووصل ساكا بهذا الهدف إلى المساهمة التهديفية رقم 100 له في الدوري الإنجليزي، بواقع 55 هدفا و45 صناعة.