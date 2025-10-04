انتصارات أرسنال مستمرة بثنائية في الدربي أمام وست هام
السبت، 04 أكتوبر 2025 - 19:03
كتب : FilGoal
واصل أرسنال انتصاراته في الدوري الإنجليزي وذلك بعدما حقق الفوز في دربي لندن على وست هام يونايتد بهدفين دون رد.
وانتصر أرسنال على وست هام في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري، وأقيمت بملعب الإمارات.
الفوز رفع رصيد أرسنال إلى النقطة 16 في المركز الأول بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة 4 في المركز الـ19 وقبل الأخير.
وتعد المباراة هي الثانية لوست هام تحت قيادة نونو سانتو المدير الفني، بعدما تعادل في المباراة الماضية أمام إيفرتون.
ثنائية فوز أرسنال سجلها ديكلان رايس في الدقيقة 38 بتسديدة قوية، وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.
ووصل ساكا بهذا الهدف إلى المساهمة التهديفية رقم 100 له في الدوري الإنجليزي، بواقع 55 هدفا و45 صناعة.
