التشكيل – صلاح يقود هجوم ليفربول.. وتغييرات في تشيلسي

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 18:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح -ليفربول

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول أمام تشيلسي في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول ضد تشيلسي في الجولة السابعة من الدوري، في المباراة التي تقام على ملعب ستامفورد بريدج.

على الجانب الآخر أجرى إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي عدة تغييرات على تشكيل فريقه لتعويض الغيابات.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو – أتشيامبونج – بادياشيل – مارك كوكوريا

الوسط: رييس جيمس – مويسيس كايسيديو – إنزو فيرنانديز

الهجوم: بيدرو نيتو – جواو بيدرو – أليخاندرو جارناتشو

بينما يأتي تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

الدفاع: كونور برادلي – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ميلوس كيركيز

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافينبيرخ

الهجوم: محمد صلاح – ألكسندر إيزاك – كودي جاكبو

ويحتل تشيلسي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط.

ويأتي ليفربول في المركز الأول بشكل مؤقت برصيد 15 نقطة.

ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي محمد صلاح
