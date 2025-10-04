توتنام يفلت من مفاجأة ليدز ويزاحم مراكز الصدارة

فاز توتنام على مضيفه ليدز يونايتد بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

محمد قدوس النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

ورفع توتنام رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 14 في المركز الثالث، بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر والذي سيلعب بعد قليل مع تشيلسي.

بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 8 في المركز الـ13.

تقدم توتنام في الدقيقة 23 بهدف سجله ماتياس تيل بتسديدة قوية.

ثم تعادل ليدز يونايتد في الدقيقة 34 عن طريق أوكافور.

ونجح توتنام في تسجيل هدف الفوز عن طريق اللاعب الغاني محمد قدوس في الدقيقة 57.

ويعد الهدف هو الأول لقدوس مع توتنام في الدوري هذا الموسم، وذلك بعدما صنع 5 أهداف في الجولات الماضية.