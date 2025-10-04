انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2)-(0) وست هام.. فوز المدفعجية

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 16:58

كتب : FilGoal

أرسنال - هدف جابريال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد وست هام في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز أرسنال

ق 67: جوووول ساكا والثاني

ق 38: جوووول ديكلان رايس والأول

ق 30: خروج أوديجارد ونزول زومبيمندي

ق 25: هدف غير محتسب من ساكا

انطلاق المباراة

أرسنال وست هام الدوري الإنجليزي
