تشكيل أرسنال - ساليبا يقود الدفاع.. وثلاثي في الوسط ضد وست هام
السبت، 04 أكتوبر 2025 - 16:42
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد وست هام.
ويلتقي أرسنال مع وست هام على ملعب الإمارات في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد التشكيل تواجد ثلاثي في وسط الملعب مكون من مارتن أوديجارد وديكلان رايس وإيبيريتشي إيزي.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: دافيد رايا.
الدفاع: جورين تيمبر - ويليام ساليبا - جابرييل ميجاليس - ريكاردو كالافيوري.
الوسط: مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - إيبيريتشي إيزي.
بوكايو ساكا - فيكتور جيوكيريس - لياندرو تروسارد.
ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، بينما يحتل وست هام المركز الـ 19 برصيد 4 نقاط.
