تشكيل مانشستر يونايتد - لامينس أساسي في حراسة المرمى لأول مرة ضد سندرلاند

أعلن روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سندرلاند.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع سندرلاند على ملعب أول ترافورد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد سيمي لامينس في حراسة المرمى لأول مرة بعد انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: سيمي لامينس

الدفاع: ليني يورو - ماتياس دي ليخت - لوك شو.

الوسط: أماد ديالو - كاسيميرو - برونو فيرنانديز - ديوجو دالوت.

الهجوم: بريان مبومو - بينجامين سيسكو - ماسون ماونت.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يحتل سندرلاند المركز السادس برصيد 11 نقطة.