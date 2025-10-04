تشكيل مانشستر يونايتد - لامينس أساسي في حراسة المرمى لأول مرة ضد سندرلاند
السبت، 04 أكتوبر 2025 - 16:28
كتب : FilGoal
أعلن روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سندرلاند.
ويلتقي مانشستر يونايتد مع سندرلاند على ملعب أول ترافورد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد التشكيل تواجد سيمي لامينس في حراسة المرمى لأول مرة بعد انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: سيمي لامينس
الدفاع: ليني يورو - ماتياس دي ليخت - لوك شو.
الوسط: أماد ديالو - كاسيميرو - برونو فيرنانديز - ديوجو دالوت.
الهجوم: بريان مبومو - بينجامين سيسكو - ماسون ماونت.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يحتل سندرلاند المركز السادس برصيد 11 نقطة.
نرشح لكم
توتنام يفلت من مفاجأة ليدز ويزاحم مراكز الصدارة مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (1)-(0) وست هام.. جووول أول مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(0) سندرلاند.. جوووووول سيسكو تشكيل أرسنال - ساليبا يقود الدفاع.. وثلاثي في الوسط ضد وست هام إيكيتيكي: اللعب مع صلاح ممتع.. ويمكنك أن تطور نفسك كرياضي بالتعلم منه جوارديولا يدعو للتظاهر في برشلونة لدعم غزة ضد الإبادة الجماعية سيمينيو يقود بورنموث لقلب الطاولة على فولام بثلاثية توخيل يوضح سبب عدم استدعاء بيلينجهام لقائمة منتخب إنجلترا