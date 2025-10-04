مصدر من الأهلي لـ في الجول: رايدستروم ضمن المرشحين.. والموعد الأقرب لحسم الملف

كشف مصدر من النادي الأهلي حقيقة التفاوض مع المدرب السويدي هنريك رايدستروم.

وكان رايدستروم قد رد على أنباء إمكانية توليه تدريب الأهلي. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "هنريك رايدستروم أحد الأسماء المرشحة بالفعل لقيادة الأهلي لكنه اسم ضمن مرشحين آخرين تقوم لجنة التخطيط بدراستهم".

وأضاف "الاتجاه الأقرب هو حسم ملف المدير الفني الأجنبي في فترة التوقف الدولي بأكتوبر وأن يبدأ المدرب الأجنبي مهام عمله بعد التوقف الدولي".

ويسعى الأهلي لإتمام تعاقده مع مدير فني جديد خلال الفترة الحالية بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو وتولي عماد النحاس المهمة مؤقتا.

رايدستروم بدأ مسيرته كمدير فني مع نادي سيريس السويدي في 2019.

وانتقل رايدستروم لتدريب كالمار في 2021 واستمر معه حتى نوفمبر 2022.

واتخذ رايدستروم كبرى خطواته بانتقاله لتدريب مالمو في ديسمبر 2022 واستمر معه حتى الشهر الماضي.