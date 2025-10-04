هنريك رايدستروم: الأهلي ناد عملاق.. وهناك العديد من الأسماء المطروحة لتدريبه

رد السويدي هنريك رايدستروم على الأنباء المتعلقة بشأن إمكانيه تدريبه للنادي الأهلي.

ويسعى الأهلي لإتمام تعاقده مع مدير فني جديد خلال الفترة الحالية بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو وتولي عماد النحاس المهمة مؤقتا.

وقال هنريك رايدستروم عبر صحيفة داجينس كالمار السويدية: "تدريب الأهلي؟ إنه ناد عملاق، لذا ربما هناك العديد من الأسماء المطروحة. لا أستطيع قول أكثر من ذلك".

وعن رحيله عن تدريب مالمو أوضح "من المهم احترام الجماهير، ولكن يجب ألا تُحاول إدارات الأندية إرضاء نزوات الجماهير بقراراتها. مع ذلك، أنا سعيد وفخور للغاية بوقتي في نادي مالمو".

وتابع "لقد فزتُ بالدوري السويدي مرتين، ووصلتُ إلى نهائي الكأس مرتين، وحققت الفوز في أحدهما وفزتُ بمباراتين في الدوري الأوروبي. وكانت ثنائية العام الماضي هي الأولى لنادي مالمو منذ 38 عاما"

وأضاف "فيما يتعلق بالخطوة التالية،أنا أعشق الدوري السويدي، لكن بعد الفوز بجميع الألقاب كلاعب ومدرب بالسويد، ربما تكون دوريات أخرى أكثر جذبا لي".

رايدستروم بدأ مسيرته كمدير فني مع نادي سيريس السويدي في 2019.

وانتقل رايدستروم لتدريب كالمار في 2021 واستمر معه حتى نوفمبر 2022.

واتخذ رايدستروم كبرى خطواته بانتقاله لتدريب مالمو في ديسمبر 2022 واستمر معه حتى الشهر الماضي.

مصدر من الأهلي قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "فكرة استمرار عماد النحاس في منصب المدير الفني المؤقت لفترة أطول قائمة ومطروحة".

وأضاف "وذلك في ظل الرغبة في عدم التسرع في التعاقد مع مدير فني جديد إلا في حالة الاتفاق مع مدرب تتوافر به الشروط التي حددها الأهلي".

وقاد عماد النحاس الأهلي في 4 مباريات عقب رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق.

وفاز الأهلي مع النحاس في 3 مباريات أمام كل من سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود والزمالك، وتعادل مع إنبي.

وحسم الأهلي دربي القاهرة أمام الزمالك لصالحه بالفوز بهدفين لهدف ضمن الجولة التاسعة من الدوري.

ويلعب الأهلي في الجولة المقبلة ضد كهرباء الإسماعيلية مساء السبت 4 أكتوبر.