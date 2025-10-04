هنريك رايدستروم: الأهلي ناد عملاق.. وهناك العديد من الأسماء المطروحة لتدريبه

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 14:43

كتب : FilGoal

هنريك ريدستروم - مالمو السويدي

رد السويدي هنريك رايدستروم على الأنباء المتعلقة بشأن إمكانيه تدريبه للنادي الأهلي.

ويسعى الأهلي لإتمام تعاقده مع مدير فني جديد خلال الفترة الحالية بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو وتولي عماد النحاس المهمة مؤقتا.

وقال هنريك رايدستروم عبر صحيفة داجينس كالمار السويدية: "تدريب الأهلي؟ إنه ناد عملاق، لذا ربما هناك العديد من الأسماء المطروحة. لا أستطيع قول أكثر من ذلك".

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: استمرار النحاس لفترة أطول فكرة مطروحة لحين التعاقد مع مدرب مؤتمر النحاس: زيزو أراد المشاركة ولكن.. وهكذا عاد الشحات وعبد القادر عماد النحاس: جراديشار اشتكى وطلب التغيير.. وبن رمضان جاهز لقمة الزمالك مؤتمر النحاس: إهدار الفرص أمر إيجابي.. ولا يوجد ما يسمى عدم اقتناع بـ جراديشار

وعن رحيله عن تدريب مالمو أوضح "من المهم احترام الجماهير، ولكن يجب ألا تُحاول إدارات الأندية إرضاء نزوات الجماهير بقراراتها. مع ذلك، أنا سعيد وفخور للغاية بوقتي في نادي مالمو".

وتابع "لقد فزتُ بالدوري السويدي مرتين، ووصلتُ إلى نهائي الكأس مرتين، وحققت الفوز في أحدهما وفزتُ بمباراتين في الدوري الأوروبي. وكانت ثنائية العام الماضي هي الأولى لنادي مالمو منذ 38 عاما"

وأضاف "فيما يتعلق بالخطوة التالية،أنا أعشق الدوري السويدي، لكن بعد الفوز بجميع الألقاب كلاعب ومدرب بالسويد، ربما تكون دوريات أخرى أكثر جذبا لي".

رايدستروم بدأ مسيرته كمدير فني مع نادي سيريس السويدي في 2019.

وانتقل رايدستروم لتدريب كالمار في 2021 واستمر معه حتى نوفمبر 2022.

واتخذ رايدستروم كبرى خطواته بانتقاله لتدريب مالمو في ديسمبر 2022 واستمر معه حتى الشهر الماضي.

مصدر من الأهلي قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "فكرة استمرار عماد النحاس في منصب المدير الفني المؤقت لفترة أطول قائمة ومطروحة".

وأضاف "وذلك في ظل الرغبة في عدم التسرع في التعاقد مع مدير فني جديد إلا في حالة الاتفاق مع مدرب تتوافر به الشروط التي حددها الأهلي".

وقاد عماد النحاس الأهلي في 4 مباريات عقب رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق.

وفاز الأهلي مع النحاس في 3 مباريات أمام كل من سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود والزمالك، وتعادل مع إنبي.

وحسم الأهلي دربي القاهرة أمام الزمالك لصالحه بالفوز بهدفين لهدف ضمن الجولة التاسعة من الدوري.

ويلعب الأهلي في الجولة المقبلة ضد كهرباء الإسماعيلية مساء السبت 4 أكتوبر.

الأهلي عماد النحاس مالمو السويدي
نرشح لكم
قناة النهار تتعاقد مع أحمد شوبير مهاب ياسر: قرار جوميز سبب رحيلي عن الزمالك بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب تشكيل مصر للشباب - تغيير وحيد أمام تشيلي في لقاء الفرصة الأخيرة بمونديال الشباب دغموم: مباراة صعبة ولكن.. وهذا طموحي مع الجزائر الاتحاد السكندري يقرر صرف مكافآت ومستحقات اللاعبين بعد الفوز على المقاولون خبر في الجول - عودة الجزيري وشيكو بانزا لقائمة الزمالك أمام غزل المحلة طولان: من الغريب إقامة مباراتين لبيراميدز في ديسمبر.. ولدينا ورطة أخرى بسبب فيفا
أخر الأخبار
فليك: لا أعرف موقف يامال من المشاركة في الكلاسيكو دقيقة | الدوري الإسباني
هنريك رايدستروم: الأهلي ناد عملاق.. وهناك العديد من الأسماء المطروحة لتدريبه 17 دقيقة | الكرة المصرية
قناة النهار تتعاقد مع أحمد شوبير 54 دقيقة | الكرة المصرية
مهاب ياسر: قرار جوميز سبب رحيلي عن الزمالك ساعة | الكرة المصرية
سبورت: برشلونة توصل لاتفاق مع دي يونج لتمديد عقده ساعة | الدوري الإسباني
تصفيات كأس العالم - إصابة أيمن حسين تربك حسابات العراق قبل مواجهتي إندونيسيا والسعودية ساعة | الوطن العربي
إيكيتيكي: اللعب مع صلاح ممتع جدا.. ويمكنك أن تطور نفسك كرياضي بالتعلم منه 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أنتوني: لم أعامل باحترام في مانشستر.. وأتحمل جزء من فشلي هناك 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 4 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع
/articles/514625/هنريك-رايدستروم-الأهلي-ناد-عملاق-وهناك-العديد-من-الأسماء-المطروحة-لتدريبه