تصفيات كأس العالم - إصابة أيمن حسين تربك حسابات العراق قبل مواجهتي إندونيسيا والسعودية

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 13:19

كتب : FilGoal

أيمن حسين - العراق

أربكت إصابة المهاجم الدولي أيمن حسين حسابات الأسترالي جراهام أرنولد مدرب منتخب العراق قبل أيام من انطلاق الملخحق الآسيوي.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة منتخبي إندونيسيا والسعودية خلال منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وأصيب أيمن حسين خلال مباراة بين فريقه الكرمة وأربيل ضمن الجولة الرابعة من الدوري العراقي.

إصابة أيمن حسين جاءت قبل نحو 72 ساعة من السفر إلى السعودية لخوض ملحق تصفيات آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026.

أيمن حسين جاء على رأس اختيارات أرنولد لمباراتي السعودية وإندونيسيا لكن مدة غيابه بسبب الإصابة غير معروفة حتى الآن.

ويواجه العراقيون إندونيسيا في 11 أكتوبر الجاري.

فيما سيلعب منتخب العراق ضد المنتخب السعودي في 14 من الشهر ذاته.

تصفيات كأس العالم منتخب العراق
