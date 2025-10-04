تصفيات كأس العالم - إصابة أيمن حسين تربك حسابات العراق قبل مواجهتي إندونيسيا والسعودية
السبت، 04 أكتوبر 2025 - 13:19
كتب : FilGoal
أربكت إصابة المهاجم الدولي أيمن حسين حسابات الأسترالي جراهام أرنولد مدرب منتخب العراق قبل أيام من انطلاق الملخحق الآسيوي.
ويستعد منتخب العراق لمواجهة منتخبي إندونيسيا والسعودية خلال منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.
وأصيب أيمن حسين خلال مباراة بين فريقه الكرمة وأربيل ضمن الجولة الرابعة من الدوري العراقي.
إصابة أيمن حسين جاءت قبل نحو 72 ساعة من السفر إلى السعودية لخوض ملحق تصفيات آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026.
أيمن حسين جاء على رأس اختيارات أرنولد لمباراتي السعودية وإندونيسيا لكن مدة غيابه بسبب الإصابة غير معروفة حتى الآن.
ويواجه العراقيون إندونيسيا في 11 أكتوبر الجاري.
فيما سيلعب منتخب العراق ضد المنتخب السعودي في 14 من الشهر ذاته.
نرشح لكم
لمواجهة منتخب مصر الثاني.. رضا سليم ينضم لقائمة المغرب للمحليين دغموم ينضم لقائمة منتخب الجزائر الثاني استعدادا لفلسطين إنفانتينو: ملتزمون باستخدام قوة كرة القدم للتقريب بين الناس.. و ليس بوسعنا حل المشاكل الجيوسياسية تصفيات كأس العالم - نجل زين الدين زيدان في قائمة الجزائر لأول مرة تصفيات كأس العالم - بن رمضان على رأس قائمة تونس لمواجهتي ساو تومي وناميبيا طارق يحيى مديرا رياضيا لـ أهلي بنغازي الليبي الشرق الأوسط: اتحاد جدة يحسم ملف المدرب الأجنبي في توقف أكتوبر كأس العالم للشباب - المغرب يحسم صدارة مجموعته قبل الجولة الختامية بعد الفوز على البرازيل