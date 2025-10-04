إيكيتيكي: اللعب مع صلاح ممتع جدا.. ويمكنك أن تطور نفسك كرياضي بالتعلم منه

هوجو إيكتيكي - ليفربول - إيفرتون

أشاد هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول بشخصية محمد صلاح زميله بالفريق.

ليفربول

وانضم إيكيتيكي لليفربول قادما من آينتراخت فرانكفورت في بداية الموسم الحالي.

وقال إيكيتيكي خلال حمار مع شبكة بي بي سي: "من الصعب تحديد هدف واحد فقط لمسيرتي لأنني أود تحقيق الكثير ولكن حاليا أرغب في التتويج بالدوري الإنجليزي مع ليفربول".

وواصل "أعرف كم من المميز أن تفوز بالدوري الإنجليزي بالنسبة للناس الإنجليز، وخاصة هنا في ليفربول سيكون الأمر رائعا وأنا متحمس من أجل ذلك".

وأكمل "كنت خجولا جدي في صغري ولكن تغيرت الآن وأصبحت متحمسا لكرة القدم جدا".

واستمر "أعتقد أن كرة القدم هي حياتي بالكامل، حتى عندما أتحدث مع أشقائي معظم الوقت يكون عن كرة القدم، هي شغفي وأنا أحب ما أعمل، وهي حاليا الشيء الوحيد الذي يأتي إلى مخيلتي".

وتابع "أشقائي ليسوا جيدين في كرة القدم، نحبها جميعا ولكننا كنا نلعب بشكل عشوائي في الشوارع، وأتذكر أيضا لعبي في المدرسة، لقد لعبت كرة القدم في كل مكان عندما كنت صغيرا".

وكشف "منذ صغري وأنا ألعب في المراكز الهجومي، عندما كان حجمي أصغر كنت ألعب كجناح ولكن خلال الفترة ما بين عامي الـ 16 إلى 21 أصبحت أطول ولذلك اتجهت إلى قلب الهجوم".

وأردف "شعوري الأول في ليفربول كان بالفخر، أنا أعرف أن كرة القدم تعتمد على لحظات، أحيانا تكون في القمة ثم تهبط إلى القاع، وأنا جهزت عقلي لأكون دائما جاهز وأن أعمل بجد لأطور نفسي وأجلب النجاح للفريق وأساعد بكل قوة لتحقيق البطولات والانتصارات".

وأضاف "اللعب مع محمد صلاح جيد جدا، هو شخص رائع ومنفتح كثيرا معي ومن السهل الحديث معه واللعب بجانبه ممتعا جدا، كنت أشاهده على التلفاز عندما كان يسجل الأهداف وكل ذلك لكنه بالفعل رياضي رائع، يمكنك أن تطور نفسك وتتعلم منه ومن الجميل أن نتقاسم الملعب معا وآمل أن نسجل الكثير من الأهداف ونحقق الانتصارات للفريق سويا".

وأتم "صلاح شخص رائع وأفضل مما تراه على التلفاز لأنك هناك قد ترى وجهه ثابت وقد تظن أنه شخص بارد ولا يتحدث كثيرا لكنه في الحقيقة منفتح جدا مثل كل اللاعبين هنا، الجميع منفتحون ويريدون مساعدتي على التأٌقلم مع الفريق".

