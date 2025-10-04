سيمينيو يقود بورنموث لقلب الطاولة على فولام بثلاثية

السبت، 04 أكتوبر 2025 - 00:31

كتب : FilGoal

سيمينيو

قاد الغاني أنتوني سيمينيو فريقه بورنموث لقلب تأخره أمام فولام لفوز بنتيجة 3-1 في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

الشوط الأول انتهى بتعادل سلبي بين الفريقين في اللقاء الذي أقيم على ملعب فيتالتي.

وتقدم ريان سيسينيون بالهدف الأول لفولام في الدقيقة 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينية رائعة.

وبعد 8 دقائق أدرك سيمينيو التعادل بمجهود فردي وتوغل من الجهة اليسرى ومرور وتسديدة أرضية مرت من بين أقدام الحارس وسكنت الشباك.

وقبل 6 دقائق على نهاية الوقت الأصلي من اللقاء سجل جاستن كلويفرت بتسديدة رائعة في أقصى الزواية اليمنى هدف بورنموث الثاني.

وفي الدقيقة 90+6 ومن مرتدة سريعة حوّل الغاني سيمينيو عرضية أرضية في الشباك معلنا فوز بورنموث قبل إطلاق الحكم لصافرة النهاية.

وفي الموسم الحالي وصل سيمينيو لـ 9 مساهمات تهديفية في جميع الدوري الإنجليزي بالتساوي مع إرلينج هالاند.

الفوز رفع رصيد بورنموث لـ 14 نقطة ارتقى بها للمركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت.

فيما ظل فولام في المركز الـ 11 برصيد 8 نقاط بعدما تلقى الهزيمة الثانية على التوالي.

