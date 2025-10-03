6 سنوات.. مانشستر سيتي يمدد عقد سافينيو
الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 22:46
كتب : FilGoal
أعلن نادي مانشستر سيتي تمديد عقد لاعبه البرازيلي سافينيو.
سافيو موريرا
النادي : مانشستر سيتي
وكان الجناح البرازيلي قريبا من الانتقال لتوتنام الإنجليزي في الصيف الماضي.
وأعلن مانشستر سيتي تمديد عقد الجناح البرازيلي الذي ينتهي في 2029 إلى 2031.
6️⃣ more years! pic.twitter.com/w7Re5kCztN— Manchester City (@ManCity) October 3, 2025
وغاب سافينيو عن أول 3 جولات من الموسم بسبب الإصابة وظهر لأول مرة أساسيا ضد هيدرسفيلد تاون في كأس الرابطة الإنجليزية وسجل هدفا قاد به الفريق لدور الـ 16.
صاحب الـ 21 عاما انضم لسيتي في صيف 2024 قادما من تروا الفرنسي مقابل 25 مليون يورو بعدما تألق خلال الإعارة بقميص جيرونا الإسباني.
وخاض سافينيو 52 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 13 بقميص مانشستر سيتي.
وبقميص منتخب البرازيلي خاض 13 مباراة دولية وسجل هدفا وحيدا.
