مصدر من بتروجت لـ في الجول: الزمالك تقدم بعرضين لضم حمدان.. وهذا قرارنا الأقرب

تقدم نادي الزمالك بعرضين إلى نظيره بتروجت من أجل ضم حامد حمدان لاعب وسط الفريق.

واستقر نادي بتروجت على الرد بشكل نهائي على عرضي الزمالك مساء اليوم الأربعاء.

وقال مصدر من بتروجت لـ FilGoal.com: "الزمالك تقدم بعرضين لنادي بتروجت لضم حامد حمدان".

وكشف المصدر "العرض الأول ضم حمدان هذا الصيف مقابل 40 مليون جنيه والثاني ضمه في يناير مقابل 20 مليون جنيه".

واختتم المصدر تصريحاته "بتروجت يقترب من تأجيل انتقال اللاعب إلى الزمالك حتى يناير وسيتم إبلاغ مسؤولي القلعة البيضاء بالقرار النهائي اليوم الأربعاء".

ويغيب الفلسطيني عن تدريبات الفريق البترولي بعد رفض انتقاله لصفوف الزمالك.

ويمتلك الدولي الفلسطيني مسيرة طويلة في الكرة المصرية بدءا من بيراميدز ثم الإنتاج الحربي وطنطا والجزيرة والمجد.

وانتقل حمدان في 2023 لبتروجت وساهم في عودة الفريق للدوري المصري بعد غياب دام 6 مواسم.

وخاض اللاعب البالغ 24 عاما 25 مباراة وسجل 2 وصنع 2.

ويشغل الدولي أكثر من مركز في خط الوسط كما سبق أن لعب كقلب دفاع.

وأصبح حمدان لاعبا دوليا لمنتخب فلسطين إذ ارتدى قميص الفدائي في 3 مباريات دولية خلال تصفيات كأس العالم 2026.