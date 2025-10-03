برشلونة يعلن تجدد إصابة يامال ومدة غيابه المتوقعة

أعلن نادي برشلونة الإسباني تجدد إصابة لامين يامال في منطقة العانة.

وكشف النادي في بيانه بأن فترة غياب اللاعب ستتراوح بين أسبوعين لـ 3 أسابيع.

وتعرض اللاعب الشاب للإصابة مجددا بعد مباراة باريس سان جيرمان وسيغيب عن لقاء إشبيلية المقبل في الدوري الإسباني.

مدة الغياب تعني غيابه عن مواجهتي منتخب إسبانيا في تصفيات كأس العالم 2026 ضد كل من جورجيا وبلغاريا. (طالع قائمة لاروخا)

ويحل برشلونة ضيفا على إشبيلية يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 7 جولات برصيد 19 نقطة.

ويتصدر منتخب إسبانيا ترتيب مجموعته برصيد 16 نقطة بفارق 8 نقاط عن الدنمارك.

صاحب الـ 18 عاما خاض الموسم الجاري 5 مباريات سجل هدفين وصنع 4 في الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

وخلال التوقف الدولي الماضي صنع 3 أهداف بقميص منتخب إسبانيا ضد بلغاريا وتركيا في تصفيات كأس العالم 2026.

