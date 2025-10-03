برشلونة يعلن تجدد إصابة يامال ومدة غيابه المتوقعة

أعلن نادي برشلونة الإسباني تجدد إصابة لامين يامال في منطقة العانة.

وكشف النادي في بيانه بأن فترة غياب اللاعب ستتراوح بين أسبوعين لـ 3 أسابيع.

وتعرض اللاعب الشاب للإصابة مجددا بعد مباراة باريس سان جيرمان وسيغيب عن لقاء إشبيلية المقبل في الدوري الإسباني.

مدة الغياب تعني غيابه عن مواجهتي منتخب إسبانيا في تصفيات كأس العالم 2026 ضد كل من جورجيا وبلغاريا. (طالع قائمة لاروخا)

ويحل برشلونة ضيفا على إشبيلية يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐍𝐄𝐖𝐒 The discomfort in the pubic area that player Lamine Yamal has been experiencing has reappeared after the match against PSG. He will be out for the Sevilla game, and the estimated recovery time is 2-3 weeks. pic.twitter.com/zFLebl67k5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 3, 2025

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 7 جولات برصيد 19 نقطة.

ويتصدر منتخب إسبانيا ترتيب مجموعته برصيد 16 نقطة بفارق 8 نقاط عن الدنمارك.

صاحب الـ 18 عاما خاض الموسم الجاري 5 مباريات سجل هدفين وصنع 4 في الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

وخلال التوقف الدولي الماضي صنع 3 أهداف بقميص منتخب إسبانيا ضد بلغاريا وتركيا في تصفيات كأس العالم 2026.