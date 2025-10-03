قائمة إسبانيا - ضم يامال.. وغياب ويليامز وجافي وكاربخال استعدادا لتصفيات كأس العالم

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 14:07

كتب : FilGoal

لامين يامال - إسبانيا

أعلن لويس دي لافوينتي قائمة منتخب إسبانيا، لخوض مواجهات شهر أكتوبر بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويلتقي منتخب إسبانيا أمام جورجيا وبلغاريا يومي 11، و14 أكتوبر في الجولتين السابعة والثامنة بالتصفيات.

ويغيب عن القائمة نيكو ويليامز جناح أتليتك بلباو بسبب الإصابة.

وفضل المدير الفني لإسبانيا ضم خيسوس رودريجيز وخورخي دي فروتوس للمرة الثانية بعدما تواجدا لأول مرة ضد بلغاريا وتركيا الشهر الماضي.

كما يغيب ألفارو موراتا، وجافي، وفيرمين لوبيز، وداني كاربخال، بالإضافة إلى فابيان رويز.

وجاءت قائمة إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون - ديفيد رايا - أليكس ريميرو

الدفاع: جريمالدو - مارك كوكوريلا - باو كوبارسي - داني فيفيان - روبن لو نورمان - ماركوس يورينتي - بيدرو بورو - دان هاوسن

الوسط: رودري - داني أولمو - ميكيل ميرينو - مارتن زوبيميندي - أليكس جارسيا - بيدري - أليكس باينا - بابلو باريوس

الهجم: أويارزبال - فيران توريس - يريمي بينو - لامين يامال - سامو أوموروديون - خورخي دي فروتوس - خيسوس رودريجيز

إسبانيا تصفيات كأس العالم لامين يامال
