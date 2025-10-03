مؤتمر أرتيتا: سعيد بانضمام لويس سكيلي وساكا للمنتخب.. وهذا موقف المصابين

عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن سعادته بضم مايلز لويس سكيلي، وبوكايو ساكا لاعبي الجانرز إلى قائمة منتخب إنجلترا.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة ويلز يوم 9 أكتوبر، قبل مواجهة لاتفيا في تصفيات كأس العالم 2026 يوم 14 أكتوبر.. طالع القائمة بالضغط هنا

وأوضح أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة وست هام: "فخور باستدعاء مايلز لويس سكيلي وبوكايو ساكا لمنتخب إنجلترا، وحديث توماس توخيل عن مايلز لويس سكيلي بهذه الطريقة هو إشادة به وعائلته وكل من كان جزءًا من تعليمه

وأضاف "ربما لم يلعب مايلز بالقدر الذي كان يرغب فيه من الدقائق، لكنه محترف بالطريقة التي يتعامل بها مع فريقه ويمنحك إمكانية الاعتماد عليه".

ولعب لويس سكيلي هذا الموسم 4 مباريات كبديل في الدوري، بالإضافة إلى مباراتين أساسيا في دوري أبطال أوروبا، وفي الدور الثالث بكأس الرابطة.

إجمالا لعب لويس سكيلي 248 دقيقة هذا الموسم.

وعن انضمام ساكا بعد الإصابة وإدارة دقائق لعبه، رد أرتيتا "نتحدث دائمًا مع توماس توخيل، ونُطلعه على أداء اللاعبين",

وغاب ساكا هذا الموسم بسبب إصابة في أوتار الركبة لمدة شهر من أواخر أغسطس حتى أواخر سبتمبر، ليعود بدءًا من مباراة مانشستر سيتي ويشارك في الشوط الثاني من المباراة.

ولم يخض بعدها ساكا أي مباراة لمدة 90 دقيقة.

وعن موقف المصابين في أرسنال من مواجهة وست هام، قال أرتيتا "سننتظر لما بعد المران لتحديد حالة جابرييل، ولكن لست قلقا بشأنه".

وأكمل "بييرو هينكابي سيكون متاحًا بعد فترة التوقف الدولي، ونفس الأمر مع كاي هافرتز، ونوني مادويكي، وجابرييل جيسوس"

ويستضيف أرسنال منافسه وست هام في تمام الخامسة مساء السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي,

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما يحتل وست هام المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 4 نقاط