دوري المحترفين - الاستقالة السابعة.. أمير عزمي يرحل عن تدريب أسوان

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 16:51

كتب : رضا السنباطي

أمير عزمي

أعلن نادي أسوان قبول استقالة أمير عزمي مجاهد من قيادة الفريق عقب التعادل أمام راية.

وتعادل أسوان أمام راية سلبيا دون أهداف في الجولة السابعة من دوري المحترفين والتي أقيمت الخميس.

وقاد أمير عزمي، فريق أسوان في 7 مباريات، حقق انتصار وحيد، و4 تعادلات، وهزيمتين.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - أبو قير يحافظ على الصدارة وفوز الداخلية.. والمنصورة يرتقي 4 مراكز دوري المحترفين.. 3 انتصارات لبروكسي ومسار والترسانة دوري المحترفين - أبو قير يتصدر وتعادل المنصورة.. والقناة يكتسح بترول أسيوط

وتعد استقالة أمير عزمي من تدريب أسوان هي السابعة في دوري المحترفين.

وجاءت قائمة استقالات المدربين في دوري المحترفين كالتالي:

- استقالة حسام عبد العال من تدريب بلدية المحلة وتعيين أحمد عبد الرؤوف

ورحل حسام عبد العال بعد مباراة واحدة من التعادل مع أسوان

- إقالة أيمن المزين من تدريب السكة الحديد مودرن وتعيين حسام عبد العال

ورحل أيمن المزين بعد ثلاث مباريات، بالتعادل مع الترسانة والخسارة من راية والمنصورة

- استقالة منير عقيلة من تدريب مالية كفر الزيات وتعيين أيمن المزين

قاد عقيلة الفريق في ثلاث مباريات تعادل مع بروكسي ووي، وخسر من ديروط

- استقالة عطية السيد من الترسانة وتعيين مؤمن عبد الغفار

رحل عطية السيد بعد الجولة الخامسة، محققا تعادلين أمام السكة الحديد والقناة، فيما خسر أمام مسار ومالية كفر الزيات، وحقق فوزًا وحيدا أمام الداخلية.

- استقالة جمعة مشهور من وي وتعيين أحمد نبيل مانجا مؤقتا

رحل مشهور بعد الجولة الخامسة، بعدما حقق التعادل مع القناة و المالية وأسوان وبروكسي، وخسر من الداخلية

- استقالة علاء نوح من تدريب طنطا وتعيين منير عقيلة

نوح قاد الفريق في 6 مباريات حقق فوزا واحدا، وتعادلين، وثلاث هزائم.

أسوان أمير عزمي مجاهد دوري المحترفين
نرشح لكم
دوري المحترفين - أبو قير يحافظ على الصدارة وفوز الداخلية.. والمنصورة يرتقي 4 مراكز دوري المحترفين.. 3 انتصارات لبروكسي ومسار والترسانة دوري المحترفين - أبو قير يتصدر وتعادل المنصورة.. والقناة يكتسح بترول أسيوط بعد اعتباره مهزوما في كأس مصر.. مالية كفر الزيات يستبعد إداري الفريق بعد رباعية مالية كفر الزيات.. الترسانة يقيل عطية السيد ويعين مؤمن عبد الغفار مدربا دوري المحترفين – 4 تعادلات سلبية.. و6 أهداف في مباراتين حكايات في الجول - لاعب ينضم لاتحاد بسيون في عمر 56 عاما ويحلم باللعب للزمالك القسم الثاني - بعد شهرين فقط.. رحيل أيمن عبد العزيز من تدريب دايموند
أخر الأخبار
برشلونة يعلن تجدد إصابة يامال ومدة غيابه المتوقعة 18 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة ريال مدريد - غياب 4 لاعبين عن مواجهة فياريال 30 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر أرتيتا: سعيد بانضمام لويس سكيلي وساكا للمنتخب.. وهذا موقف المصابين 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد يوسف: لا عقوبات على الشحات بسبب بيزيرا.. وموقف عبد القادر من التجديد 55 دقيقة | الدوري المصري
دوري المحترفين - الاستقالة السابعة.. أمير عزمي يرحل عن تدريب أسوان ساعة | القسم الثاني
مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(0) الإسماعيلي.. هدوء دون فرص ساعة | الدوري المصري
مؤتمر ألونسو: لا يوجد لاعب يريد المشاركة في مركز معين.. وفالفيردي جاهز لفياريال ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - تراوري أساسي مع الإسماعيلي.. وبادجي يقود هجوم سموحة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514581/دوري-المحترفين-الاستقالة-السابعة-أمير-عزمي-يرحل-عن-تدريب-أسوان