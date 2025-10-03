دوري المحترفين - الاستقالة السابعة.. أمير عزمي يرحل عن تدريب أسوان

أعلن نادي أسوان قبول استقالة أمير عزمي مجاهد من قيادة الفريق عقب التعادل أمام راية.

وتعادل أسوان أمام راية سلبيا دون أهداف في الجولة السابعة من دوري المحترفين والتي أقيمت الخميس.

وقاد أمير عزمي، فريق أسوان في 7 مباريات، حقق انتصار وحيد، و4 تعادلات، وهزيمتين.

وتعد استقالة أمير عزمي من تدريب أسوان هي السابعة في دوري المحترفين.

وجاءت قائمة استقالات المدربين في دوري المحترفين كالتالي:

- استقالة حسام عبد العال من تدريب بلدية المحلة وتعيين أحمد عبد الرؤوف

ورحل حسام عبد العال بعد مباراة واحدة من التعادل مع أسوان

- إقالة أيمن المزين من تدريب السكة الحديد مودرن وتعيين حسام عبد العال

ورحل أيمن المزين بعد ثلاث مباريات، بالتعادل مع الترسانة والخسارة من راية والمنصورة

- استقالة منير عقيلة من تدريب مالية كفر الزيات وتعيين أيمن المزين

قاد عقيلة الفريق في ثلاث مباريات تعادل مع بروكسي ووي، وخسر من ديروط

- استقالة عطية السيد من الترسانة وتعيين مؤمن عبد الغفار

رحل عطية السيد بعد الجولة الخامسة، محققا تعادلين أمام السكة الحديد والقناة، فيما خسر أمام مسار ومالية كفر الزيات، وحقق فوزًا وحيدا أمام الداخلية.

- استقالة جمعة مشهور من وي وتعيين أحمد نبيل مانجا مؤقتا

رحل مشهور بعد الجولة الخامسة، بعدما حقق التعادل مع القناة و المالية وأسوان وبروكسي، وخسر من الداخلية

- استقالة علاء نوح من تدريب طنطا وتعيين منير عقيلة

نوح قاد الفريق في 6 مباريات حقق فوزا واحدا، وتعادلين، وثلاث هزائم.