مؤتمر جوارديولا: تلقينا هدفا أمام موناكو بسبب خروج رودري.. وفودين الأفضل لدينا

دافع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن لاعب وسط الفريق نيكولاس جونزاليس.

وانضم نيكولاس جونزاليس إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية يناير 2025 قادما من بورتو.

وأوضح جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برينتفورد: "نيكولاس جونزاليس صغير في السن، لم يمض معنا سوى عاما واحدا في فترة صعبة، هو لاعب منفتح الذهن وقابل للتدريب بشكل لا يصدق وهناك أمور سيتعامل معها تدريجيا.. حتى رودري عندما بدأ موسمه الأول، عانى وهذا أمر طبيعي".

وقاطع جوارديولا أحد المراسلين عند سؤاله عن مستوى نيكولاس جونزاليس وسعره: "شكرا لك على الموضوع الذي يفيد أن مانشستر سيتي ينفق أولا طائلة، هذا أمر جيد لا بأس به".

وعن مدى جاهزية رودري، رد جوارديولا : "رودري سيكون جاهزًا لكأس العالم وفي العام المقبل سنحصل على أفضل نسخة من رودري".

وغاب رودري عن الموسم الماضي بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ولعب رودري هذا الموسم 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.

ولم يكمل رودري سوى مباراتين كاملتين لـ90 دقيقة أمام أرسنال وبرايتون.

وبسؤال جوارديولا: هل يمكنك استبدال رودري بلاعب واحد؟، رد: "لا يمكننا اللعب بـ12".

وأرجع جوارديولا سبب استقبال مانشستر سيتي للهدف الثاني أمام موناكو إلى غياب رودري "نعم استقبلنا الهدف أمام موناكو لأن رودري لم يكن موجودا في الملعب، ولكن رودري لا يستطيع اللعب لمدة 90 دققة في كل مباراة".

ولعب رودري 61 دقيقة قبل أن يخرج ويحل نيكو جونزاليس بدلا منه.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق بعدما نجح إيريك داير في إدراك هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

وعن منافسه في الجولة السابعة فريق برينتفورد، قال جوارديولا:"برينتفورد تحت قيادة كيث أندروز يشبه على حد كبير فريق توماس فرانك، إنهم يقدمون أداءً رائعا".

وأضاف "نتطلع إلى المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي وسنبذل قصارى جهدنا".

ويحتل مانشستر سيتي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما يحتل برينتفورد المركز الـ13 برصيد 7 نقاط.

كما أثنى على أداء جيريمي دوكو جناح الفريق: "دوكو هذا الموسم رائع في الثلث الهجومي الأخير، وفي المواجهات الفردية، إنه لاعب يحصل على تمريرات حاسمة أكثر من أي وقت مضى، لكنه ما زال أمامه الكثير ليُحسّنه".

ورد بيب معلقا على استبعاد فيل فودين من قائمة منتخب إنجلترا لمباريات أكتوبر: "فيل فودين يقدم الكثير للفريق، إنه أفضل لاعب لدينا في المساحات الضيقة في الثلث الأخير من الملعب، بلا منازع قدرته في الهجمات ورغبته في تسجيل الأهداف تجعله الأفضل لدينا".

وأضاف "توماس توخيل يعرف احتياجات المنتخب أفضل مني مليون مرة كل ما أستطيع قوله هو أنه إذا استمر فودين بنفس الأداء، فسيعود.".. طالع قائمة إنجلترا بالضغط هنا

وأتم "أشعر بالسعادة لأن اللاعبين يذهبون إلى المنتخب الوطني، ولكنني أشعر بسعادة أكبر عندما يعودون بصحة جيدة".