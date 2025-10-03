"أحب النادي وأشعر بالراحة".. توتنام يعلن تجديد عقد بنتانكور

أعلن نادي توتنام تجديد عقد لاعبه رودريجو بنتانكور.

وكان عقد بنتانكور ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وأشار النادي إلى أن العقد الجديد لبنتانكور طويل الأمد دون ذكر المدة.

وقال بنتانكور لموقع ناديه: "سعيد جدا بمواصلة قصتي مع هذا النادي الرائع".

وأضاف "عائلتي سعيدة، لدي أصدقاء رائعون وزملاء يعملون بجد كل يوم، أنا أحب هذا النادي وأشعر براحة كبيرة هنا".

وأكمل "الفوز بالدوري الأوروبي كان لحظة رائعة ونريد أن نبني على ذلك الآن لنفوز بمزيد من البطولات".

وأنهى حديثه قائلا: "لدينا مدرب جديد، وقائد جديد، وأرغب في الاستمتاع بالعديد من السنوات القادمة في النادي".

بينما قال توماس فرانك المدير الفني لتوتنام عبر موقع ناديه: "سعيد للغاية لأن رودريجو التزم بمستقبله مع النادي".

وأكمل "هذا يُظهر إيمانه بما نقوم ببنائه هنا، وأننا نبدأ رحلة نأمل أن تكون مميزة حقا، رودري جزء كبير من ذلك، إنه لاعب وسط رائع يمكنه التحكم في سير المباريات ويُعتبر الرابط الذي يجمع الفريق".

وأتم "بنتانكور يملك القدرة على التقدم إلى منطقة الجزاء، وصناعة الأهداف وتسجيلها أيضا".

وكان توتنام قد تعاقد مع بنتانكور في يناير 2022 قادما من يوفنتوس مقابل 19 مليون يورو.

وخاض بنتانكور مع توتنام 122 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 8 آخرين.