أهلي جدة يعلن تعيين روي براز مديرا رياضيا للنادي

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 12:52

كتب : FilGoal

روي بيدرو براز

أعلن نادي أهلي جدة تعيين البرتغالي بيدرو روي براز مديرا رياضيا للنادي.

ويمتلك براز خبرة واسعة في كرة القدم الأوروبية، إذ عمل مع نادي بنفيكا البرتغالي لمدة 5 مواسم، و أشرف منذ عام 2021 على تطوير شامل بما في ذلك إعادة هيكلة منظومة الكشافين.

وأنشأ قسم متخصص لتحليل البيانات ودمجه بالعلوم الرياضية، إضافة إلى تطبيق برامج لانتقال اللاعبين من الفئات السنية إلى الفريق الأول.

أخبار متعلقة:
مدرب أهلي جدة: لم نصل لأفضل مستوياتنا.. وفخور بقتال اللاعبين أمام الدحيل عودة ثنائي اتحاد جدة قبل مواجهة شباب أهلي دبي تقرير: تأكد غياب ديميرال عن مواجهة أهلي جدة أمام الدحيل الرياضية: بعد تجدد إصابته ضد بيراميدز.. تحديد مدة غياب جالينو عن أهلي جدة

وأسهمت الاستراتيجية التي قادها روي بيدرو في بنفيكا في تحقيق نجاحات لافتة في سوق الانتقالات خلال الفترة من موسم 2021/22 حتى بداية موسم 2025/26، بالإضافة إلى تعزيز القيمة الفنية والتجارية للفريق، وتحقيق حضور مميز لبنفيكا على المستويين المحلي والقاري.

وفاز بلقب الدوري والكؤوس المحلية، والتأهل لخمسة مواسم متتالية لدوري أبطال أوروبا، فضلا عن ترسيخ مكانة النادي كإحدى المنصات الرائدة في تطوير المواهب الكروية في أوروبا.

وأشار النادي إلى أنه من المنتظر أن يصل إلى جدة مطلع الأسبوع المقبل ليتولى مهامه رسميا ضمن خطة تهدف إلى بناء مشروع رياضي مستدام يعزز مكانة النادي محليا وقاريا وعالميا.

ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله.

روي بيدرو براز أهلي جدة الدوري السعودي
نرشح لكم
برنامج تأهيلي خاص لميريح ديميرال في أهلي جدة اليوم السعودية: الاستماع للهلال أولا.. سافيتش يؤجل النظر في العروض الأوروبية أبولا: كونسيساو مدربا لاتحاد جدة خلال ساعات اليوم السعودية: النصر يقترب من ضم حارس برازيلي بدلا من بينتو ضربة جديدة لـ جوميز قبل مواجهة النصر الشرق الأوسط: اتحاد جدة يحسم ملف المدرب الأجنبي في توقف أكتوبر تقرير: مواجهة محتملة بين مانشستر يونايتد والنصر الهلال يستعيد نونيز ومالكوم قبل مواجهة الاتفاق
أخر الأخبار
مدرب سموحة: عرفنا كيف نحد من خطورة الإسماعيلي.. وكنا أفضل في الشوط الثاني 6 دقيقة | الدوري المصري
قائمة غزل المحلة - رباعي في الهجوم ضمن خيارات عبد العال أمام الزمالك 14 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - أهلي بنغازي الليبي يطلب التعاقد مع حامد حمدان 55 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (1)-(1) المقاولون.. جووول التعااادل ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - المصري (1)-(0) البنك الأهلي.. بطاقة حمراء ساعة | الكرة المصرية
ماذا يفصل الخطيب ومنصور ومرتجي عن الفوز بالتزكية في انتخابات الأهلي ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - عودة زيزو وأفشة وتواجد الشحات في مواجهة كهرباء الإسماعيلية ساعة | الكرة المصرية
انتخابات الأهلي - غلق باب الترشح بعد تلقي أوراق 16 مرشحا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514568/أهلي-جدة-يعلن-تعيين-روي-براز-مديرا-رياضيا-للنادي