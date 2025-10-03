أهلي جدة يعلن تعيين روي براز مديرا رياضيا للنادي

أعلن نادي أهلي جدة تعيين البرتغالي بيدرو روي براز مديرا رياضيا للنادي.

ويمتلك براز خبرة واسعة في كرة القدم الأوروبية، إذ عمل مع نادي بنفيكا البرتغالي لمدة 5 مواسم، و أشرف منذ عام 2021 على تطوير شامل بما في ذلك إعادة هيكلة منظومة الكشافين.

وأنشأ قسم متخصص لتحليل البيانات ودمجه بالعلوم الرياضية، إضافة إلى تطبيق برامج لانتقال اللاعبين من الفئات السنية إلى الفريق الأول.

وأسهمت الاستراتيجية التي قادها روي بيدرو في بنفيكا في تحقيق نجاحات لافتة في سوق الانتقالات خلال الفترة من موسم 2021/22 حتى بداية موسم 2025/26، بالإضافة إلى تعزيز القيمة الفنية والتجارية للفريق، وتحقيق حضور مميز لبنفيكا على المستويين المحلي والقاري.

وفاز بلقب الدوري والكؤوس المحلية، والتأهل لخمسة مواسم متتالية لدوري أبطال أوروبا، فضلا عن ترسيخ مكانة النادي كإحدى المنصات الرائدة في تطوير المواهب الكروية في أوروبا.

وأشار النادي إلى أنه من المنتظر أن يصل إلى جدة مطلع الأسبوع المقبل ليتولى مهامه رسميا ضمن خطة تهدف إلى بناء مشروع رياضي مستدام يعزز مكانة النادي محليا وقاريا وعالميا.

ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله.