ترسل بيانات لحكم الفيديو.. فيفا يكشف عن كرة كأس العالم "تريوندا"

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 11:57

كتب : FilGoal

تريوندا - كرة كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن كرة كأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

وأعلن فيفا اسم الكرة الجديدة "تريوندا" والتي تحمل ألوان الأحمر والأخضر والأزرق المستوحي من الدول الثلاث المستضيفة كندا والمكسيك والولايات المتحدة

وأشار فيفا "الكرة تتضمن شريحة استشعار حركة متطورة بتردد 500 هرتز تُقدم تحليلًا دقيقًا لكل عنصر من عناصر حركة الكرة."

وأضاف الاتحاد الدولي "تُرسل هذه التقنية بيانات دقيقة إلى نظام حكم الفيديو المساعد، ليساعد في اتخاذ القرارات بما في ذلك التسلل".

وقال جياني إنفانتينو رئيس فيفا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي "وصلت الكرة الرسمية لكأس العالم، إنها رائعة الجمال، يسعدني ويشرفني أن أقدم لكم كرة تريوندا بتصميم يجسد وحدة وشغف الدول المضيفة العام المقبل: كندا والمكسيك والولايات المتحدة. أتطلع بشوق لرؤية هذه الكرة الجميلة وهي تُسجل هدفًا، بدأ العد التنازلي لكأس العالم".

وتابع فيفا "يتميز تصميم الكرة النابض بالحياة بمخطط ألوان أحمر وأخضر وأزرق يُشيد بالدول الثلاث المضيفة، بينما يُحاكي تصميمها الجديد كليًا، المكون من أربعة ألواح بهندسة انسيابية، الموجات المشار إليها في اسم الكرة. تتصل هذه الألواح لتشكل مثلثًا في وسط الكرة، في إشارة إلى الاتحاد التاريخي للدول الثلاث المضيفة."

وأتم بيان فيفا للكشف عن الكرة الجديد "تُزين الكرة رموز تُمثل كل دولة مضيفة، بورقة شجرة القيقب الموجود على علم كندا، ونسر للمكسيك، ونجمة للولايات المتحدة".

وتقام بطولة كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو بمشاركة 48 فريقا لأول مرة في التاريخ.

وتقام قرعة كأس العالم في واشنطن العاصمة يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025.

كأس العالم 2026 مونديال 2026 تريوندا
