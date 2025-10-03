بعد قرار حسام حسن؟ جلوبو: البرازيل تواجه السنغال وتونس وديا في نوفمبر

وافق الاتحاد البرازيلي شفيها على خوض مواجهتين ضد منتخبي السنغال وتونس وديا في شهر نوفمبر المقبل.

ووفقا لشبكة "جلوبو" البرازيلية فإن مواجهة السنغال ستقام في إنجلترا على ملعب الإمارات وتونس ستقام في فرنسا على ستاد دو فرانس.

وسبق أن طلب حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر مواجهة البرازيل وديا في شهر مارس المقبل حسبما علم FilGoal.com مفضلا مواجهة منتخبات إفريقية في نوفمبر استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب ديسمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

واشار التقرير إلى تأكيد المباريات لن يكون قبل أسبوعين من الآن، خاصة أم السنغال لم تضمن بشكل رسمي التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وفي حال تعثرت أسود التيرانجا في التصفيات وخوضها للملحق الإفريقي الشهر المقبل سيتعين إلغاء المباراة الودية المقررة.

ويتنافس منتخب السنغال مع الكونغو الديمقراطية على بطاقة التأهل لكأس العالم 2026.

فيما حجز منتخب تونس بالفعل بطاقة تأهله لكأس العالم 2026 منذ شهر سبتمبر الماضي بتصدر مجموعته.

وسبق أن ألتقى منتخبا البرازيل والسنغال وديا في البرتغال في يونيو 2023 وفازت الأسود بنتيجة 4-2.

فيما خسر منتخب تونس من البرازيل وديا في سبتمبر 2022 قبل كأس العالم 2026 بنتيجة 5-1.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهتي كوريا الجنوبية واليابان في التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي.

ويعتزم المنتخب الذي يقوده الإيطالي كارلو أنشيلوتي لخوض مباراتين وديتين في مارس 2026 ضد منتخب أوروبية ويتفاوض للقاء فرنسا وهولندا وديا في الولايات المتحدة الأمريكية.