بعد قرار حسام حسن؟ جلوبو: البرازيل تواجه السنغال وتونس وديا في نوفمبر

الجمعة، 03 أكتوبر 2025 - 01:14

كتب : FilGoal

رافينيا - البرازيل - فنزويلا

وافق الاتحاد البرازيلي شفيها على خوض مواجهتين ضد منتخبي السنغال وتونس وديا في شهر نوفمبر المقبل.

ووفقا لشبكة "جلوبو" البرازيلية فإن مواجهة السنغال ستقام في إنجلترا على ملعب الإمارات وتونس ستقام في فرنسا على ستاد دو فرانس.

وسبق أن طلب حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر مواجهة البرازيل وديا في شهر مارس المقبل حسبما علم FilGoal.com مفضلا مواجهة منتخبات إفريقية في نوفمبر استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب ديسمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة:
كأس العالم للشباب - المغرب يحسم صدارة مجموعته قبل الجولة الختامية بعد الفوز على البرازيل قائمة البرازيل - عودة سداسي ضمن اختيارات أنشيلوتي أمام كوريا الجنوبية واليابان تياجو سيلفا يفتح الباب للعودة لمنتخب البرازيل كوبي: هدية إلى رافينيا.. خطة البرازيل لتعويض خسارة فينيسيوس للكرة الذهبية

واشار التقرير إلى تأكيد المباريات لن يكون قبل أسبوعين من الآن، خاصة أم السنغال لم تضمن بشكل رسمي التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وفي حال تعثرت أسود التيرانجا في التصفيات وخوضها للملحق الإفريقي الشهر المقبل سيتعين إلغاء المباراة الودية المقررة.

ويتنافس منتخب السنغال مع الكونغو الديمقراطية على بطاقة التأهل لكأس العالم 2026.

فيما حجز منتخب تونس بالفعل بطاقة تأهله لكأس العالم 2026 منذ شهر سبتمبر الماضي بتصدر مجموعته.

وسبق أن ألتقى منتخبا البرازيل والسنغال وديا في البرتغال في يونيو 2023 وفازت الأسود بنتيجة 4-2.

فيما خسر منتخب تونس من البرازيل وديا في سبتمبر 2022 قبل كأس العالم 2026 بنتيجة 5-1.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهتي كوريا الجنوبية واليابان في التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي.

ويعتزم المنتخب الذي يقوده الإيطالي كارلو أنشيلوتي لخوض مباراتين وديتين في مارس 2026 ضد منتخب أوروبية ويتفاوض للقاء فرنسا وهولندا وديا في الولايات المتحدة الأمريكية.

تونس كأس العالم البرازيل السنغال
نرشح لكم
ذا أثليتك: أسعار تذاكر نهائي كأس العالم تصل لأكثر من 6000 دولار أمريكي أذربيجان وأوزبكستان تستضيفان كأس العالم للشباب 2027 قائمة البرازيل - عودة سداسي ضمن اختيارات أنشيلوتي أمام كوريا الجنوبية واليابان بمشاركة ميسي.. إنتر ميامي يسقط بخماسية مثيرة ضد شيكاغو فاير سانتوس يعلن عودة نيمار في نوفمبر إنتر ميامي يتعثر بالتعادل أمام تورونتو ضمن منافسات الدوري الأمريكي مجموعة مصر - تشيلي تخطف انتصارا مثيرا أمام نيوزلندا في الدقيقة 97 بكأس العالم للشباب كوبا ليبرتادوريس – فلامنجو ينجو من فخ إستوديانتيس ويتأهل لنصف النهائي
أخر الأخبار
بعد قرار حسام حسن؟ جلوبو: البرازيل تواجه السنغال وتونس وديا في نوفمبر 31 دقيقة | أمريكا
أمين عمر حكم لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
انطلاقة بوستيكوجلو الكارثية مستمرة.. نوتنجهام يخسر من ضيفه الدنماركي ساعة | الكرة الأوروبية
معروف حكم مباراة الزمالك والمحلة.. وعبد العزيز السيد للفيديو ساعة | الدوري المصري
وعد فليك لجماهير برشلونة بشأن دوري أبطال أوروبا ساعة | الدوري الإسباني
رودري: الكرة الذهبية لم تكن حلما لي وأنا طفل ساعة | الدوري الإنجليزي
السلسلة الأطول في تاريخ النادي.. كريستال بالاس يفوز على دينامو كييف بدوري المؤتمر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - تأهيل الدباغ ومنسي استعدادا لمواجهة غزل المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514559/بعد-قرار-حسام-حسن-جلوبو-البرازيل-تواجه-السنغال-وتونس-وديا-في-نوفمبر