مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حسام حسن طلب مواجهة البرازيل لكن في مارس وليس نوفمبر

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 10:51

كتب : محمد جمال

حسام حسن مدرب منتخب مصر

يفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن مواجهة البرازيل في توقف مارس وليس نوفمبر المقبل.

وكان قد دخل منتخب مصر بين المرشحين لملاقاة المنتخب البرازيلي في توقف شهر نوفمبر المقبل.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "استطلعنا رأي حسام حسن بشأن عرض لمواجهة البرازيل وديا في أوروبا بتوقف نوفمبر المقبل".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – مصر تتلقى عرضا لمواجهة البرازيل.. والجهاز الفني يحسم الموقف خبر في الجول – منتخب مصر يقترب من مواجهة مالي ونيجيريا استعدادا لكأس الأمم بعد رحلة طيران 6 ساعات.. وصول بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو الدرندلي: أتمنى أن يحضر الجمهور مباريات منتخب مصر

وتابع "حسام حسن أبلغنا برغبته في مواجهة منتخب عالمي بتوقف مارس المقبل ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026 بعد إتمام التأهل".

واختتم المصدر تصريحاته "بينما يرغب حسام حسن في مواجهة منتخبين إفريقيين في توقف نوفمبر المقبل من أجل الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا".

وشملت خطة البرازيل خوض مباراتين وديتين في أوروبا ضد منتخبين من إفريقيا في توقف شهر نوفمبر المقبل.

وأشار تقرير برازيلي إلى أن منتخب البرازيل يجري مفاوضات في الوقت الحالي مع الرباعي الإفريقي، مصر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا لمواجهة منتخبين منهم في نوفمبر.

ويسعى منتخب البرازيل لإقامة مباراتي نوفمبر في أوروبا.

بينما يستعد المنتخب البرازيلي لمواجهتين قويتين في توقف مارس 2026 ضد منتخبات أوروبا.

وحسم منتخب البرازيل تأهله إلى كأس العالم ويتواجد في المركز الثاني من التصفيات قبل الجولة الختامية.

وجمع المنتخب البرازيلي 28 نقطة وبفارق 10 نقاط عن منتخب الأرجنتين متصدر الترتيب.

ويختتم منتخب البرازيل بقيادة كارلو أنشيلوتي التصفيات فجر الأربعاء بمواجهة بوليفيا.

وكان منتخب مصر قد تغلب على إثيوبيا بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو في السابعة من مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو لخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بشكل رسمي.

منتخب مصر البرازيل حسام حسن
نرشح لكم
اتحاد الكرة ردا على شكوى إثيوبيا: أمر متوقع بسبب موقفهم ضد مصر.. والجميع أشاد بحسن التنظيم خبر في الجول - اختبار طبي أخير يحسم موقف مهند لاشين من مواجهة بوركينا فاسو خبر في الجول – مصر تتلقى عرضا لمواجهة البرازيل.. والجهاز الفني يحسم الموقف خبر في الجول – منتخب مصر يقترب من مواجهة مالي ونيجيريا استعدادا لكأس الأمم بعد رحلة طيران 6 ساعات.. وصول بعثة منتخب مصر إلى بوركينا فاسو أحمد حسن: هذا ما أزعجني في مداخلة الحضري.. ولا أقبل أن يدعي أحد علينا الوطنية الدرندلي: أتمنى أن يحضر الجمهور مباريات منتخب مصر تحديد موعد مران منتخب مصر الرئيسي في بوركينا
أخر الأخبار
ديباي: فخور بلقب الهداف التاريخي لمنتخب هولندا.. والمنتقدون لم ينجحوا في التخلص مني 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
جلوبو: رتوش أخيرة تفصل نيوم عن ضم نجم باهيا 29 دقيقة | سعودي في الجول
اتحاد الكرة ردا على شكوى إثيوبيا: أمر متوقع بسبب موقفهم ضد مصر.. والجميع أشاد بحسن التنظيم 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
كيكر تفسر صعوبة تحقق شروط انضمام جاكسون لبايرن بشكل دائم 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - اختبار طبي أخير يحسم موقف مهند لاشين من مواجهة بوركينا فاسو ساعة | منتخب مصر
كاراسكو يرفض 5 عروض ويقرر البقاء مع الشباب السعودي ساعة | سعودي في الجول
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حسام حسن طلب مواجهة البرازيل لكن في مارس وليس نوفمبر ساعة | منتخب مصر
منتخب السعودية يفقد الدوسري والعقيدي أمام التشيك ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 اليوم الأخير من الميركاتو - إيزاك إلى ليفربول وتعويض نيوكاسل وتدعيمات يوفنتوس
/articles/512997/مصدر-من-اتحاد-الكرة-لـ-في-الجول-حسام-حسن-طلب-مواجهة-البرازيل-لكن-في-مارس-وليس-نوفمبر