مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حسام حسن طلب مواجهة البرازيل لكن في مارس وليس نوفمبر

يفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن مواجهة البرازيل في توقف مارس وليس نوفمبر المقبل.

وكان قد دخل منتخب مصر بين المرشحين لملاقاة المنتخب البرازيلي في توقف شهر نوفمبر المقبل.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "استطلعنا رأي حسام حسن بشأن عرض لمواجهة البرازيل وديا في أوروبا بتوقف نوفمبر المقبل".

وتابع "حسام حسن أبلغنا برغبته في مواجهة منتخب عالمي بتوقف مارس المقبل ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026 بعد إتمام التأهل".

واختتم المصدر تصريحاته "بينما يرغب حسام حسن في مواجهة منتخبين إفريقيين في توقف نوفمبر المقبل من أجل الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا".

وشملت خطة البرازيل خوض مباراتين وديتين في أوروبا ضد منتخبين من إفريقيا في توقف شهر نوفمبر المقبل.

وأشار تقرير برازيلي إلى أن منتخب البرازيل يجري مفاوضات في الوقت الحالي مع الرباعي الإفريقي، مصر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا لمواجهة منتخبين منهم في نوفمبر.

ويسعى منتخب البرازيل لإقامة مباراتي نوفمبر في أوروبا.

بينما يستعد المنتخب البرازيلي لمواجهتين قويتين في توقف مارس 2026 ضد منتخبات أوروبا.

وحسم منتخب البرازيل تأهله إلى كأس العالم ويتواجد في المركز الثاني من التصفيات قبل الجولة الختامية.

وجمع المنتخب البرازيلي 28 نقطة وبفارق 10 نقاط عن منتخب الأرجنتين متصدر الترتيب.

ويختتم منتخب البرازيل بقيادة كارلو أنشيلوتي التصفيات فجر الأربعاء بمواجهة بوليفيا.

وكان منتخب مصر قد تغلب على إثيوبيا بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو في السابعة من مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو لخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بشكل رسمي.