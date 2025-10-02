رودري: الكرة الذهبية لم تكن حلما لي وأنا طفل

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 23:46

كتب : FilGoal

رودري مع جائزة أفضل لاعب في العالم في حفل الكرة الذهبية

كشف رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي أنه لم يكن يعلم بفوزه بالكرة الذهبية حتى لحظة فتح الظرف في العام الماضي.

رودري هيرنانديز

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وفاز رودري بالجائزة عن عام 2024 قبل أن يحققها عثمان ديمبيلي عن الموسم الماضي.

وقال رودري في تصريحات لموقع مانشستر سيتي: "لم يخبرني أحد ولم أعلم حتى فتح الظرف بأنني سأفوز بالكرة الذهبية، الأمر لم يكن حلما لي وأنا طفل، لأنني لم أتوقع أن أصل لهذا المستوى".

أخبار متعلقة:
السلسلة الأطول في تاريخ النادي.. كريستال بالاس يفوز على دينامو كييف بدوري المؤتمر مران الزمالك - تأهيل الدباغ ومنسي استعدادا لمواجهة غزل المحلة رومانو: كانافارو مدير فني لـ أوزبكستان حتى كأس العالم 2026 كرة يد - بعد مباراة ماراثونية.. برشلونة بطل كأس العالم للأندية

وأضاف "كما قلت سابقا، كبرت وأنا أشاهد ميسي ورونالدو فقط يرفعان الجائزة، ذلك كان الأمر بعيدا عن تفكير، ولم أتوقع الفوز بتلك الجوائز".

وأكمل "الناس يتحدثون عن كيف تبهرك الحياة بطرق عديدة، لكن بالنسبة لي، الأهم هو العودة وتحقيق الفوز بشكل جماعي وتحقيق الألقاب، الجوائز الفردية جيدة لكن عليك أن تحارب من أجل الجوائز الجماعية كفريق".

وأردف "بالنسبة لي كدت أبكي من التعليقات التي حصلت عليها ولشكري على مجهودي، هذه واحدة من أفضل لحظاتي في الحياة ولن أنسى هذه الليلة أبدا".

ولم يتواجد رودري في القائمة الأخيرة من الكرة الذهبية بعدما أصيب الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

رودري الكرة الذهبية مانشستر سيتي
نرشح لكم
سلوت عن فرص صلاح الضائعة: إنه إنسان.. وهذا الانطباع سببه الموسم الماضي كايسيدو: كنت أعلم أن تسديدتي ستسكن شباك ليفربول بنفس سلاحهم.. تشيلسي يهزم ليفربول في الوقت القاتل والأحمر يواصل السقوط أرتيتا: إصابة أوديجارد لا تبدو بسيطة.. وما يفعله ساكا استثنائي أموريم: الأداء لم يكن مثاليا أمام سندرلاند.. والإعلام يضغط على سيسكو انتهت الدوري الإنجليزي – تشيلسي (2)-(1) ليفربول.. فوز الأزرق أنهاها من الشوط الأول.. مانشستر يونايتد ينتصر على سندرلاند انتصارات أرسنال مستمرة بثنائية في الدربي أمام وست هام
أخر الأخبار
عادل مصطفى: كل المباريات مهمة.. وهذا كان حديثي مع الشحات قبل القمة 25 دقيقة | الدوري المصري
سلوت عن فرص صلاح الضائعة: إنه إنسان.. وهذا الانطباع سببه الموسم الماضي 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بايرن ميونيخ يواصل السير بالعلامة الكاملة.. ودورتموند يتعثر أمام لايبزج 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
محمود صلاح: سعيد بالتسجيل ضد الزمالك.. وعبد العال قال لي "ألعب لعبك" ساعة | الدوري المصري
كايسيدو: كنت أعلم أن تسديدتي ستسكن شباك ليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
وليد صلاح الدين: اعتذار ياسر إبراهيم من أخلاق الأهلي.. وهذه حقيقة الترضية ساعة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان وعودة إكرامي أمام الجيش الرواندي ساعة | الكرة الإفريقية
رضا شحاتة: الفوارق الفردية حسمت فوز الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514554/رودري-الكرة-الذهبية-لم-تكن-حلما-لي-وأنا-طفل