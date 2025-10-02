رودري: الكرة الذهبية لم تكن حلما لي وأنا طفل

كشف رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي أنه لم يكن يعلم بفوزه بالكرة الذهبية حتى لحظة فتح الظرف في العام الماضي.

رودري هيرنانديز النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وفاز رودري بالجائزة عن عام 2024 قبل أن يحققها عثمان ديمبيلي عن الموسم الماضي.

وقال رودري في تصريحات لموقع مانشستر سيتي: "لم يخبرني أحد ولم أعلم حتى فتح الظرف بأنني سأفوز بالكرة الذهبية، الأمر لم يكن حلما لي وأنا طفل، لأنني لم أتوقع أن أصل لهذا المستوى".

وأضاف "كما قلت سابقا، كبرت وأنا أشاهد ميسي ورونالدو فقط يرفعان الجائزة، ذلك كان الأمر بعيدا عن تفكير، ولم أتوقع الفوز بتلك الجوائز".

وأكمل "الناس يتحدثون عن كيف تبهرك الحياة بطرق عديدة، لكن بالنسبة لي، الأهم هو العودة وتحقيق الفوز بشكل جماعي وتحقيق الألقاب، الجوائز الفردية جيدة لكن عليك أن تحارب من أجل الجوائز الجماعية كفريق".

وأردف "بالنسبة لي كدت أبكي من التعليقات التي حصلت عليها ولشكري على مجهودي، هذه واحدة من أفضل لحظاتي في الحياة ولن أنسى هذه الليلة أبدا".

ولم يتواجد رودري في القائمة الأخيرة من الكرة الذهبية بعدما أصيب الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي.