ذا أثليتك: عودة أليسون ربما تتأجل حتى نوفمبر المقبل

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 22:24

كتب : FilGoal

أليسون بيكر - ليفربول

يبدو أن عودة أليسون بيكر حارس ليفربول للمشاركة في المباريات ستتأخر لإشعار آخر بسبب الإصابة.

أليسون بيكر

النادي : ليفربول

ليفربول

وتعرض أليسون للإصابة ضد جالاتاسراي في الجولة الثانية من دوري الأبطال وخرج في الدقيقة 56 وعوضه جورجي مامارداشفيلي.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن غياب أليسون ربما يمتد لنوفمبر المقبل بسبب الإصابة في عضلة الفخذ.

فإن الحارس البرازيلي سيغيب عن مواجهات مانشستر يونايتد وسيتي وأيضا ريال مدريد.

ومن المنتظر أن يعلن أرني سلوت المدير الفني للريدز تفاصيل عودة أليسون المحتملة في المؤتمر الصحفي غدا الجمعة.

وأوضحت الشبكة أن أليسون غاب عن النادي ومنتخب البرازيل في الموسم الماضي لمدة 26 مباراة بسبب الإصابة في الفخذ.

وقبلها غاب لفترة أطول في موسم 2023-24 بسبب الإصابة في الفخذ وارتجاج في المخ.

ومنذ انضمام أليسون من روما خاض 307 مباراة بقميص ليفربول وخرج بشباك نظيفة في 129 مباراة.

ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وسيعتمد ليفربول على حارسه الجديد جورجي مامارداشفيلي في ظل غياب أليسون.

ليفربول الدوري الإنجليزي أليسون بيكر
