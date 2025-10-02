ذا أثليتك: أسعار تذاكر نهائي كأس العالم تصل لأكثر من 6000 دولار أمريكي

تصل أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026 لأكثر من 6000 دولار أمريكي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح باب حجز تذاكر المباريات بشكل خاص في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وبدءا من الأول من أكتوبر تم طرح التذاكر للبيع خلال المرحلة الأولى وستبدأ المرحلة الثانية لبيع التذاكر في 29 أكتوبر المقبل.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن تذاكر نهائي كأس العالم في ملعب ميتلايف ستتراوح بين أقل فئة 2030 دولار أمريكي وأعلى فئة 6730 دولار أمريكي.

فيما تصل أسعار تذاكر افتتاح كأس العالم في ملعب أزيتكا بالمكسيك بين أقل فئة 370 دولار أمريكي وأعلى فئة 1825 دولار أمريكي.

وأوضحت الشبكة أسعار التذاكر في الأدوار الإقصائية

أسعار تذاكر دور الـ 32

تترواح بين 125 دولار لـ 665 دولار

أسعار تذاكر دور الـ 16

تتراوح بين 170 دولار لـ 890 دولار

أسعار تذاكر دور الـ 8

تتراوح بين 485 دولار لـ 1960 دولار

أسعار تذاكر دور الـ 4

تتراوح بين 720 دولار لـ 2780 دولار

وسبق أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تلقي أكثر من 4.5 مليون طلب من 216 دولة لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 خلال مرحلة ما قبل البيع والخاصة بحاملي بطاقات الائتمان.

وورد أكبر عدد من الطلبات على تذاكر المرحلة الأولى من المقيمين في الدول الثلاث المستضيفة، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا تباعاً، ثم تليها في ترتيب الدول الـ 10 الأولى كل من ألمانيا وإنجلترا والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا.

وتنطلق البطولة يوم الخميس 11 يونيو 2026 في مكسيكو سيتي، وستُقام المباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو في نيويورك، نيو جيرسي، التي استضافت نهائي كأس العالم للأندية يوم الأحد الماضي.

وستكون نسخة عام 2026 من كأس العالم الأكبر بالتاريخ، إذ تضمّ 48 منتخباً يتنافسون ضمن 104 مباريات تتوزّع على الدول المستضيفة الثلاثة، ومن المتوقّع أن يصل مجموع عدد المشجعين في الملاعب إلى 6.5 مليون.