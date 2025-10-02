ذا أثليتك: أسعار تذاكر نهائي كأس العالم تصل لأكثر من 6000 دولار أمريكي

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 22:00

كتب : FilGoal

كأس العالم 2026

تصل أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026 لأكثر من 6000 دولار أمريكي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح باب حجز تذاكر المباريات بشكل خاص في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وبدءا من الأول من أكتوبر تم طرح التذاكر للبيع خلال المرحلة الأولى وستبدأ المرحلة الثانية لبيع التذاكر في 29 أكتوبر المقبل.

أخبار متعلقة:
"تبدأ من 25 ريال".. اللجنة المنظمة لكأس العرب تكشف أسعار تذاكر مباريات البطولة خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة قمة الأهلي والزمالك فيفا: تلقينا أكثر من 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم 2026 الرياضية: بيراميدز يشتري 1500 تذكرة لمباراة أهلي جدة.. ورابطة الزمالك حاضرة

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن تذاكر نهائي كأس العالم في ملعب ميتلايف ستتراوح بين أقل فئة 2030 دولار أمريكي وأعلى فئة 6730 دولار أمريكي.

فيما تصل أسعار تذاكر افتتاح كأس العالم في ملعب أزيتكا بالمكسيك بين أقل فئة 370 دولار أمريكي وأعلى فئة 1825 دولار أمريكي.

وأوضحت الشبكة أسعار التذاكر في الأدوار الإقصائية

أسعار تذاكر دور الـ 32

تترواح بين 125 دولار لـ 665 دولار

أسعار تذاكر دور الـ 16

تتراوح بين 170 دولار لـ 890 دولار

أسعار تذاكر دور الـ 8

تتراوح بين 485 دولار لـ 1960 دولار

أسعار تذاكر دور الـ 4

تتراوح بين 720 دولار لـ 2780 دولار

وسبق أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تلقي أكثر من 4.5 مليون طلب من 216 دولة لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 خلال مرحلة ما قبل البيع والخاصة بحاملي بطاقات الائتمان.

وورد أكبر عدد من الطلبات على تذاكر المرحلة الأولى من المقيمين في الدول الثلاث المستضيفة، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا تباعاً، ثم تليها في ترتيب الدول الـ 10 الأولى كل من ألمانيا وإنجلترا والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا.

وتنطلق البطولة يوم الخميس 11 يونيو 2026 في مكسيكو سيتي، وستُقام المباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو في نيويورك، نيو جيرسي، التي استضافت نهائي كأس العالم للأندية يوم الأحد الماضي.

وستكون نسخة عام 2026 من كأس العالم الأكبر بالتاريخ، إذ تضمّ 48 منتخباً يتنافسون ضمن 104 مباريات تتوزّع على الدول المستضيفة الثلاثة، ومن المتوقّع أن يصل مجموع عدد المشجعين في الملاعب إلى 6.5 مليون.

تذاكر كأس العالم 2026 كأس العالم 2026
نرشح لكم
ذا أثليتك: عودة أليسون ربما تتأجل حتى نوفمبر المقبل حارس ليل يتصدى لركلة جزاء 3 مرات ويقود فريقه للفوز أمام روما في الدوري الأوروبي أذربيجان وأوزبكستان تستضيفان كأس العالم للشباب 2027 إنفانتينو: ملتزمون باستخدام قوة كرة القدم للتقريب بين الناس.. و ليس بوسعنا حل المشاكل الجيوسياسية ديشامب يشيد بتألق ثيو مع الهلال.. وسبب استدعاء ماتيتا لأول مرة مع منتخب فرنسا ترتيب أبطال أوروبا - كاراباج يواصل مفاجآته.. وستة فرق بالعلامة الكاملة بعد جولتين قائمة فرنسا - تواجد إيكيتيكي رغم الإصابة.. واستدعاء ماتيتا لأول مرة أمام أذربيجان وأيسلندا سكاي: دي روسي يقترب من تورينو.. وروما المستفيد الأكبر
أخر الأخبار
رومانو: كانافارو مدير فني لـ أوزبكستان حتى كأس العالم 2026 16 دقيقة | آسيا
كرة يد - بعد مباراة ماراثونية.. برشلونة بطل كأس العالم للأندية 21 دقيقة | كرة يد
ذا أثليتك: عودة أليسون ربما تتأجل حتى نوفمبر المقبل 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حارس ليل يتصدى لركلة جزاء 3 مرات ويقود فريقه للفوز أمام روما في الدوري الأوروبي 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
اسكواش - عودة مثيرة تقود نور الشربيني لنصف نهائي قطر كلاسيك 57 دقيقة | رياضات أخرى
ذا أثليتك: أسعار تذاكر نهائي كأس العالم تصل لأكثر من 6000 دولار أمريكي ساعة | الكرة الأوروبية
أبولا: كونسيساو مدربا لاتحاد جدة خلال ساعات 2 ساعة | سعودي في الجول
كرة يد - برشلونة (31)-(30) فيزبريم.. نهائي كأس العالم للأندية 3 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514546/ذا-أثليتك-أسعار-تذاكر-نهائي-كأس-العالم-تصل-لأكثر-من-6000-دولار-أمريكي