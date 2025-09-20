فيفا: تلقينا أكثر من 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تلقي أكثر من 4.5 مليون طلب من 216 دولة لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 خلال مرحلة ما قبل البيع والخاصة بحاملي بطاقات الائتمان.

وسيتم إعلان الفائزين في القرعة بدءا من 29 سبتمبر إذ تبدأ أسعار التذاكر من 60 دولار أمريكي.

وورد أكبر عدد من الطلبات على تذاكر المرحلة الأولى من المقيمين في الدول الثلاث المستضيفة، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا تباعاً، ثم تليها في ترتيب الدول الـ 10 الأولى كل من ألمانيا وإنجلترا والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا.

وبدءا من الأول من أكتوبر سيتم طرح التذاكر للبيع خلال المرحلة الأولى وستبدأ المرحلة الثانية لبيع التذاكر في 29 أكتوبر المقبل.

وقال جياني إنفانتينو رئيس فيفا: "هذه ليست مجرد أرقام بارزة، بل إنها تعكس أيضاً إعلان نوايا بشكل قاطع. ذلك أن العالم أجمع يرغب في أن يكون جزءاً من بطولة كأس العالم، النسخة الأكبر والأكثر شمولاً وإثارة على الإطلاق".

وأضاف "من كندا والمكسيك والولايات المتحدة إلى البلدان الكبرى والصغرى في كل قارة، يُثبِت المشجعون مرة أخرى أن الشغف بكرة القدم يُوحِّد الناس حقاً، إذ يتطلعون بشوق إلى حضور المباريات في الدول الـ 3 المستضيفة. فمن خلال مشاركة 48 منتخباً في 16 مدينة مذهلة عام 2026، ستكون أمريكا الشمالية مسرحاً لتوحُّد العالم على نحو لم يشهده التاريخ من قبل".

وتنطلق البطولة يوم الخميس 11 يونيو 2026 في مكسيكو سيتي، وستُقام المباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو في نيويورك، نيو جيرسي، التي استضافت نهائي كأس العالم للأندية يوم الأحد الماضي.

وستكون نسخة عام 2026 من كأس العالم الأكبر بالتاريخ، إذ تضمّ 48 منتخباً يتنافسون ضمن 104 مباريات تتوزّع على الدول المستضيفة الثلاثة، ومن المتوقّع أن يصل مجموع عدد المشجعين في الملاعب إلى 6.5 مليون.