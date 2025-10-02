أذربيجان وأوزبكستان تستضيفان كأس العالم للشباب 2027

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح أذربيجان وأوزبكستان استضافة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2027، بشكل مشترك.

ويقام كأس العالم تحت 20 سنة 2025 حاليا في تشيلي بمشاركة 24 منتخبا، بينهم المنتخب المصري للشباب.

واجتمع مجلس فيفا اليوم الخميٍس لاتخاذ عدد من القرارات والتي جاء أبرزها الدولة المستضيفة لكأس العالم للشباب.

كما قرر مجلس فيفا استضافة لندن للمرحلة النهائية من كأس أبطال السيدات 2026 لتقام خلال الفترة من 28 يناير حتى 1 فبراير.

كما أعلن مجلس فيفا عن مواعيد بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات العام المقبل لتقام خلال الفترة من 17 مارس حتى 3 إبريل 2026.

وتقع أوزبكستان في القارة الآسيوية، فيما تشارك أذربيجان في المسابقات الأوروبية حيث تقع في المنطقة بين أوروبا الشرقية، وغرب آسيا.

وتعد تلك المرة السادسة التي تستضيف فيها دولة آسيوية كأس العالم للشباب بعد اليابان 1979، والسعودية 1989، وقطر 1995، وماليزيا 1997، والإمارات 2003.

فيما ألغيت بطولة كأس العالم للشباب 2021 التي كان مقررًا لها في إندونيسيا وذلك بسبب جائحة كورونا.