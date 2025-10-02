إنفانتينو: ملتزمون باستخدام قوة كرة القدم للتقريب بين الناس.. و ليس بوسعنا حل المشاكل الجيوسياسية
الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 19:12
كتب : FilGoal
دعا جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للسلام خلال اجتماع فيفا الذي أقيم اليوم في زيورخ عاصمة سويسرا بمقر فيفا.
وفي ضوء التوترات العالمية والصراعات الجيوسياسية الحالية، شدَّد إنفانتينو خلال كلمته الافتتاحية على أهمية تعزيز السلام والوحدة، ولا سيما في سياق الوضع الحالي في غزة.
وقال إنفانتينو: "إننا في فيفا ملتزمون أشد الالتزام باستخدام قوة كرة القدم للتقريب بين الناس في عالم يطغى عليه الانقسام. قُلوبنا مع أولئك الذين تطالهم المعاناة، والرسالة الأهم التي يمكن لكرة القدم أن توجِّهها الآن هي رسالة السلام والوحدة".
وتابع: "صحيح أنه ليس بوسع فيفا حل المشاكل الجيوسياسية، ولكنه يستطيع، بل ويتعين عليه، الترويج لكرة القدم في مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال تسخير ما تنطوي عليه من قيم الوحدة والتعليم والثقافة والروح الإنسانية".
طالبت منظمة العفو الدولية بتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في الاتحاد الدولي "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا".
وأشارت المنظمة إلى أنها قد أرسلت خطابا للاتحادين تطالب خلاله باستبعاد الاتحاد الإسرائيلي حتى استبعاد الفرق المقامة في المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة من المشاركة في الدوري الإسرائيلي.
وقال أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "بينما يستعد المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم لتصفيات كأس العالم ضد النرويج وإيطاليا، تواصل إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. أكثر من 800 رياضي ولاعب ومسؤول رياضي هم من بين أكثر من 65 ألف شخص قتلتهم القوات الإسرائيلية في حملة متعمدة من الدمار الشامل، والتهجير القسري، وتجويع المدنيين".
وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى وجود تصويت محتمل داخل يويفا لاستبعاد إسرائيل من المشاركة في تصفيات كأس العالم 2026.
فيما كشفت تقارير صحفية عن اتجاه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منع معاقبة المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم. (طالع التفاصيل)