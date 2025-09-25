سكاي: إدارة ترامب تعمل على منع معاقبة منتخب إسرائيل

كشفت تقارير صحفية عن اتجاه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منع معاقبة المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم.

وكانت هيئات حُكم كرة القدم العالمية والأوروبية قد تلقت هذا الأسبوع دعوات من خبراء استشاريين تابعين للأمم المتحدة لتعليق مشاركة جميع الفرق الإسرائيلية بسبب العدوان الغاشم على غزة.

وبحسب شبكة سكاي نيوز، فإن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ستعمل على منع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من حظر إسرائيل من المشاركة في منافسات كرة القدم الدولية قبل كأس العالم 2026.

ولم يرد فيفا حتى الآن على خبراء الأمم المتحدة، في الوقت الذي يواصل فيه منتخب إسرائيل للرجال محاولاته للتأهل إلى كأس العالم المقبل، والذي ستُقام معظم مبارياته في الولايات المتحدة.

وأكدت الحكومة الأمريكية، عبر وزارة الخارجية التي يقودها ماركو روبيو، أنها تدخلت بشكل مباشر لوقف فرض أي عقوبات رياضية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة "سكاي نيوز": "سنعمل بكل تأكيد على منع أي محاولة لحظر المنتخب الوطني الإسرائيلي لكرة القدم من المشاركة في كأس العالم".

وكان فيفا قد فتح العام الماضي تحقيقًا في مزاعم التمييز التي أثارتها رابطة كرة القدم الفلسطينية ضد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

كما يجري تحقيق آخر حول ما إذا كانت مشاركة أندية من مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية ضمن المسابقات الإسرائيلية تشكل خرقًا للوائح فيفا.