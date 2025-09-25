سكاي: إدارة ترامب تعمل على منع معاقبة منتخب إسرائيل

الخميس، 25 سبتمبر 2025 - 16:35

كتب : FilGoal

ترامب - رئيس أمريكا - صورة أرشيفية

كشفت تقارير صحفية عن اتجاه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منع معاقبة المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم.

وكانت هيئات حُكم كرة القدم العالمية والأوروبية قد تلقت هذا الأسبوع دعوات من خبراء استشاريين تابعين للأمم المتحدة لتعليق مشاركة جميع الفرق الإسرائيلية بسبب العدوان الغاشم على غزة.

وبحسب شبكة سكاي نيوز، فإن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ستعمل على منع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من حظر إسرائيل من المشاركة في منافسات كرة القدم الدولية قبل كأس العالم 2026.

أخبار متعلقة:
ترامب يعلن موعد قرعة كأس العالم 2026 كوكوريا: كنت خائفا من ترامب وقت استلام تشيلسي لكأس العالم للأندية ترامب يوضح موقفه من حضور نهائي كأس العالم للأندية فينس مكمان.. صديق ترامب "المتصابي" وأسطورة الترفيه الذي كتبت نهايته امرأة

ولم يرد فيفا حتى الآن على خبراء الأمم المتحدة، في الوقت الذي يواصل فيه منتخب إسرائيل للرجال محاولاته للتأهل إلى كأس العالم المقبل، والذي ستُقام معظم مبارياته في الولايات المتحدة.

وأكدت الحكومة الأمريكية، عبر وزارة الخارجية التي يقودها ماركو روبيو، أنها تدخلت بشكل مباشر لوقف فرض أي عقوبات رياضية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة "سكاي نيوز": "سنعمل بكل تأكيد على منع أي محاولة لحظر المنتخب الوطني الإسرائيلي لكرة القدم من المشاركة في كأس العالم".

وكان فيفا قد فتح العام الماضي تحقيقًا في مزاعم التمييز التي أثارتها رابطة كرة القدم الفلسطينية ضد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

كما يجري تحقيق آخر حول ما إذا كانت مشاركة أندية من مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية ضمن المسابقات الإسرائيلية تشكل خرقًا للوائح فيفا.

ترامب منتخب فلسطين
نرشح لكم
فيفا يكشف عن تمائم كأس العالم 2026 لمزاملة نيمار.. سانتوس يتعاقد مع الجزائري بلال براهيمي بعد ارتباط اسمه بـ الأهلي.. رامون دياز مدربا لـ إنترناسيونال البرازيلي وسام أبو علي: لسوء الحظ أغيب لبضعة أسابيع.. وأنتظر فرصة العودة من جديد ميسي يعتلي صدارة الهدافين بعد قيادة إنتر ميامي بالفوز برباعية أمام نيويورك سيتي "غيابه عن المتبقي بالموسم العادي".. كولومبوس كرو يعلن إصابة وسام أبو علي بشرخ في الكاحل نيويورك تايمز: بشكل استثنائي.. مقترح بإقامة كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا تقرير: بعد ارتباط اسمه بالأهلي.. رامون دياز يتولى تدريب إنترناسيونال البرازيلي
أخر الأخبار
فيفا يكشف عن تمائم كأس العالم 2026 6 دقيقة | أمريكا
دوري المحترفين - أبو قير يتصدر وتعادل المنصورة.. والقناة يكتسح بترول أسيوط 28 دقيقة | القسم الثاني
ربيعة يخرج مصابا في فوز العين أمام شباب الأهلي بالدوري الإماراتي 45 دقيقة | المحترفون
بلان يعلن عودة كريم بنزيمة أمام النصر ساعة | سعودي في الجول
ليفربول يحتفظ بجوهرته.. نجوموها يوقع أول عقد احترافي في مسيرته ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيل سافيتش: 5 أندية أوروبية كبرى ترغب في ضم لاعب وسط الهلال ساعة | سعودي في الجول
اتحاد جدة يصطدم بمواجهة النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2 ساعة | سعودي في الجول
سكاي: إدارة ترامب تعمل على منع معاقبة منتخب إسرائيل 3 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514104/سكاي-إدارة-ترامب-تعمل-على-منع-معاقبة-منتخب-إسرائيل