كاف يخطر بيراميدز بموعد وملعب السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 18:22

كتب : بسام أبوبكر

فيستون ماييلي - بيراميدز ضد أهلي جدة

أعلن بيراميدز تلقيه إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتحديد موعد وملعب وحكام السوبر الإفريقي.

ويلتقي بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا أمام نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف بيراميدز عن إقامة مباراة السوبر الساعة الثامنة مساء السبت 18 أكتوبر، على استاد الدفاع الجوي، ملعب بيراميدز.

ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله، والمساعد الثاني الكيني جيلبيرت شيرويه.

ويتواجد الحكم الرابع عبد العزيز بوه من موريتانيا، وحكم الفيديو دانيل لاريا من غانا، ومعاونيه توم أبو نجيل من جنوب إفريقيا، وستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله داشراوي من تونس.

وتوج بيراميدز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على حساب صنداونز الجنوب إفريقي 3-2 في مجموع المباراتين.

وفاز بيراميدز على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، قبل الفوز على حساب أهلي جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف وحيد في كأس القارات الثلاث "آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ".

بيراميدز نهضة بركان السوبر الإفريقي
