برونو يحصد جائزة أفضل لاعبي يونايتد في شهر سبتمبر

حصد برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد جائزة أفضل لاعبي الفريق خلال شهر سبتمبر.

وتنافس النجم البرتغالي مع زميليه بنيامين سيسكو وباتريك دورجو على الجائزة.

ونال برونو فرنانديز 37% من الأصوات.

مقابل 35% لباتريك دورجو و28% لبنيامين سيسكو.

خلال شهر سبتمبر سجل برونو هدفه الـ100 منذ انضمامه إلى النادي قادمًا من سبورتنج لشبونة.

وحصد بنيامين سيسكو جائزة أفضل هدف بهدفه أمام برينتفورد.

وكان برايان مبومو قد فاز بالجائزة لشهر أغسطس.